Oss West thuis best, maar Oss Oost is gevaarlijk voor NEC

De Nijmegenaren spelen in Oss tegen TOP en kreeg NEC vorig jaar een flinke klap te incasseren. Het was de tweede wedstrijd onder trainer Pepijn Lijnders en het werd 3-0. Die had geopend met een veelbelovende 5-1 thuiszege op Go Ahead, maar in Oss-Oost ging het goed mis. Na geknoei van Wojciech Golla en Joris Delle maakte Frank Sturing een eigen doelpunt waar hij weinig aan kon doen. En in de counter liep TOP uit naar 3-0. Dat bleek symbolisch voor NEC in uitduels, want ook de volgende drie wedstrijden buiten Nijmegen gingen toen met zwak spel verloren. En vooral daarom verspeelde NEC de titel en rechtstreekse promotie.

TOP kwam vorig seizoen ook naar De Goffert en kwam op 0-1, maar dat wist NEC om te buigen in een 2-1 zege. Maar dit seizoen verliep het bezoek van de Ossenaren als een nachtmerrie voor NEC. Het werd 1-5 en de ploeg van Jack de Gier werd alle kanten opgespeeld. foto: Broer van den Boom

Bij TOP Oss speelt Ragnar Oratmangoen, die op huurbasis is overgekomen van NEC. Hij speelde dit seizoen al 20 wedstrijden, terwijl de aanvallende middenvelder bij NEC nooit een officiële wedstrijd in het eerste elftal speelde.

TOP Oss staat momenteel zevende met acht punten meer dan de nummer vijftien NEC.