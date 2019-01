Burgemeester Nunspeet: 'Geen overregulering accu-opslag kleine ondernemer'

De burgemeester heeft in Den Haag een oproep gedaan tot wetgeving voor bedrijven met meer dan 10.000 kilo aan batterijen in opslag. 'We moeten altijd denken vanuit risico's en bij grote hoeveelheden kun je een hele grote brand krijgen die heel veel effect heeft op de omgeving. Voor die grote bedrijven moet dus wetgeving komen', zegt Van de Weerd. Hij wil de veiligheid voor omwonenden en medewerkers van fietsbedrijven op die manier vergroten.

'Niet dezelfde fouten als na Enschede'

Onder de 10.000 kilo aan batterijen worden de risico's volgens de burgemeester kleiner. Daarom is wetgeving voor de fietsenmaker op de hoek volgens hem overbodig. Voor kleine ondernemers wil Van de Weerd richtlijnen in de voorlichtende sfeer. 'Men kan dan zelf heel bewust bezig zijn de risico's in de eigen situatie te minimaliseren.'

Van de Weerd wijst daarbij naar de scherpe regels voor de vuurwerkbranche. 'Die fout moeten we niet opnieuw maken. In de vuurwerkbranche is na de ramp in Enschede alles dicht geregeld, tot in de finesses toe. Iedere vuurwerkverkoper moet aan bunkers doen en dergelijke. Dan werkt dat niet. Dan zie je een zwaar overtrokken regelgeving, juist voor de middenstander.'

Bedrijven met eigen richtlijnen

Shimano, dat fietsonderdelen vervaardigt en evenals Stella gevestigd is in Nunspeet, herkent zich in het door de burgemeester geschetste beeld over de opslag van accu's. Volgens het bedrijf leveren vooral gebruikte en geretourneerde accu's problemen op. Shimano stelt dat het ontbreken van wet- en regelgeving rond het opslaan van deze gebruikte accu's gevaarlijke situaties kan opleveren. De fietsonderdelenfabrikant stelde daarom eigen richtlijnen op.

Die richtlijnen houden in dat het bedrijf anders omgaat met geretourneerde accu's. Dit soort accu's worden bij terugkeer in de fabriek aangemerkt als 'potentieel gevaarlijk'. Dat doet men omdat het niet altijd zichtbaar is wat ermee is gebeurd. De batterijen zijn mogelijk van binnen kapot, gevallen of er is aan gesleuteld. 'Deze accu's worden bij ons uit voorzorg na 17.00 uur opgeslagen in speciale brandveiligheidskasten. We laten deze batterijen niet meer los in onze panden liggen', vertelt Erik Hazenberg over de eigen bedrijfsrichtlijn van Shimano.

Meerdere accubranden

Tot op heden is er geen wetgeving in Nederland over hoe gebruikte accu's moeten worden opgeslagen. Dat levert soms gevaarlijke situaties op. Zo vlogen er vorige week zo'n 80 accu's in brand bij fietsenfabriek Stella in Nunspeet. Vorig jaar vatte daar een opslag met duizenden accu's vlam.

