'Bewoners van steile straten en ouderen benadeeld door strooibeleid Nijmegen'

De Palmstraat in de Wolfskuil is één van die straten die niet meer gestrooid worden. En dat terwijl het één van de steilste straten is van Nijmegen.

'Ik blijf maar binnen'

De bejaarde Juul van den Brink kan er met haar verstand niet bij. 'Nou ik vind het gewoon schande. Want de oude mensen kunnen niet meer naar buiten. Je moet maar wachten tot alles weg is. Gestrooid wordt er niet meer. Dus ik blijf maar binnen.' En dat is precies waar Marjolein Mijling begin december voor waarschuwde.

Via een motie wist ze nog voor elkaar te krijgen dat mensen via de meld-herstelapp een melding kunnen doen waarna de gemeente alsnog de straat komt strooien. Maar al te duidelijk is die mogelijkheid niet aangegeven in de app.

'De mogelijkheid staat helemaal onderaan. Je moet er echt voor doorscrollen. Vuurwerkoverlast staat daar boven... Ik zou dan denken: haal vuurwerk weg en zet strooien op dit moment even wat prominenter neer. Maar ja, het kan natuurlijk ook een keuze zijn geweest.'

'Auto's tegen onze auto gebotst'

Bas Roset uit de Palmstraat legt uit dat ze juist zo blij waren dat hier de laatste jaren eindelijk eens werd gestrooid. Voorheen waren er 'best wel wat botsingen. Wat auto's die tegen onze auto zijn aan gegleden dus niet handig'.

De gemeente kondigde vorig jaar aan in de straten waar niet meer gestrooid wordt bakken met strooizout neer te zetten. Enkele straatbewoners zouden dan worden aangewezen als beheerder. Maar Marjolein Mijling had hier vorig jaar al haar bedenkingen over en zij lijkt gelijk te krijgen. Bas Roset uit de Palmstraat: 'Als je verderop kijkt, daar zou een bak met zout moeten staan maar die staat er niet. Dus dat is een beetje onhandig.'

Een buurman staat ondertussen zelf maar sneeuw te scheppen, want 'van de gemeente moet je het niet hebben. Ja, dat zijn de bezuinigingen'. Ze hebben wel een melding gemaakt en daarbij staat dan dat er binnen vijf dagen gereageerd wordt, maar 'dan is de sneeuw weg'.

Gemeente: gevolgen vallen mee

De gemeente laat weten dat het nieuwe beleid na de winter wordt geëvalueerd. Bovendien vallen de gevolgen volgens de gemeente wel mee omdat er op woensdagmiddag pas zo'n 25 meldingen waren binnengekomen.

Maar volgens Marjolein Mijling kan dat ook komen omdat juist ouderen niet zo goed weten hoe ze een melding via die app moeten doen.

Juul van den Brink loopt alvast vooruit op de evaluatie van dit nieuwe strooibeleid. 'Van mij mogen ze gaan strooien. We hebben wel eens gehad dat ze vier keer op een dag kwamen en dan zei ik ook: nou weer strooien? En nu komen ze helemaal niet meer, dus dat vind ik toch helemaal niets.'