West Betuwe presenteert collegeakkoord

De coalitiepartijen in West Betuwe presenteren donderdagochtend hun collegeakkoord. Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe bereikten daar vorige week overeenstemming over.

De gemeente West Betuwe bestaat sinds 1 januari na de fusie van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

Naar verwachting zullen in het akkoord afspraken staan over het bouwen in de kleine kernen. Tijdens de afgelopen verkiezingsstrijd bleek dat dit een belangrijk punt was voor veel partijen. Om de leefbaarheid in de kleine kernen voor de toekomst te kunnen waarborgen, moeten er volgens de partijen nieuwe woningen worden gebouwd.

Compromis over zondagsopenstelling

De partijen hebben moeten onderhandelen over de zondagsopenstelling. Binnen de coalitiepartijen wordt daar verschillend over gedacht. De grootste partij Dorpsbelangen wil hier wel mee experimenteren. De SGP, die later aanschoof tijdens de onderhandelingen na het afvallen van CDA en GroenLinks, is hier uitgesproken op tegen.

De partijen hebben aangegeven dat hierover een compromis is gesloten, waar donderdag meer duidelijk over zal komen.

