Transgender Marvel (23) maakt met zijn zelfportretten kans op de Zilveren Camera

Deze woensdag zijn alle genomineerden bekendgemaakt. Onder hen zijn acht fotografen die in de race zijn voor de hoofdprijs. Naast Marvel maakt ook Volkskrantfotograaf Marcel van den Bergh uit Appeltern kans op de felbegeerde Zilveren Camera.

Emoties door de lens van een camera

Marvel is genomineerd in de categorie documentair nationaal (serie). Het succes kwam hem snel aan aanwaaien; het is zelfs de eerste keer dat hij meedoet met de fotografiewedstrijd.

Voor de transgender uit Zutphen is het een extra bijzondere eer dat hij met zijn persoonlijke werk 'Inner Journey' bij de finalisten zit, want zijn zelfportretten brengen een emotionele reis van vrouw naar man in beeld. Dat was niet altijd een makkelijk proces. Waar hij eerder constant worstelde met zijn eigen identiteit, staat Marvel na zijn transitie veel positiever in het leven. En fotografie heeft daar volgens hem zeker bij geholpen.

Ik durfde mezelf niet te uiten voor andere mensen Marvel Harris

'Ik voelde me al heel lang ongemakkelijk in mijn lichaam. Momenteel kamp ik nog steeds met de eetstoornis die ik ontwikkelde vóór mijn transitie, maar ik zit een stuk lekkerder in mijn vel. Toen ik in 2017 aan mijn behandelingen begon, begon ik ook aan de zelfportretten om de reis vast te leggen. Het was voor mij altijd moeilijk om te praten over mijn emotionele worstelingen - ik durfde mezelf niet te uiten voor andere mensen. Met mijn camera heb ik een manier gevonden om toch mijn emoties over te brengen. Ik zeg dan ook vaak dat mijn camera mijn beste vriend is.'

De jonge kunstenaar kiest er bewust voor om zwart-wit te fotograferen. 'Als je kampt met psychische problemen, kan de wereld soms zwart-wit lijken. Ik vind het dan ook altijd interessant om de kwetsbaarheid van het leven vast te leggen', vertelt Marvel. Hij vindt het belangrijk dat er meer positieve aandacht wordt geschonken aan de lastige onderwerpen die hij vastlegt. Hoewel hij het zo nu en dan nog wel eng vindt om zijn emoties te delen, merkt hij dat mensen positief reageren op zijn werk.

Iedereen mag zijn hoe hij of zij is Marvel Harris

'Het voelt bijna als een soort verplichting om door te blijven gaan met het vastleggen van mijn transitie. Degene die mijn werk zien en kampen met dezelfde soort issues, kunnen zich heel erg vinden in de manier waarop ik mijn verhaal laat zien. Het is dan ook zeker een stukje bewustwording; iedereen mag zijn hoe hij of zij is', legt hij uit.

De genomineerde fotoserie van Marvel over zijn transitie is dan ook zeker niet het einde van het verhaal dat hij vertelt. Toekomstige behandelingen worden volgens hem nog vastgelegd zodat er uiteindelijk één helder beeld ontstaat.

Spoordrama in Oss

Marvel is niet de enige genomineerde Gelderlander; ook Volkskrantfotograaf Marcel van den Bergh uit Appeltern maakt kans op de felbegeerde Zilveren Camera. Met zijn fotoreeks over het treinongeval in Oss waarbij in september vier kinderen omkwamen, is hij genomineerd binnen de categorie nieuws nationaal (serie).

Volgens hem is het, zoals de andere fotografen ook aangeven, al een hele eer dat hij überhaupt genomineerd is. 'Ik ben er erg blij mee. Persoonlijk vind ik ook wel dat de nieuwscategorie de mooiste categorie is. Ik ben niet echt nieuwsfotograaf; met mijn werk focus ik me doorgaans op het dagelijks leven, maar desalniettemin ben ik zeer enthousiast.'

Foto: Marcel van den Bergh

Met zijn fotoreeks volgde hij het hele proces van het incident. De fotograaf vindt de serie niet zijn beste werk, maar hij erkent de grote nationale impact dat het nieuws had: 'Het is geen geweldige serie en er zijn ook dingen die ik heb gemist. Uiteindelijk was het natuurlijk wel een van de grootste Nederlandse nieuwsitems van vorig jaar - dat is een belangrijk punt voor de jury.'

Fietsen in de Waal

Fotoveteraan Flip Franssen uit Ubbergen werd genomineerd binnen de categorie nieuws regionaal (enkel). Hij kwam op de twee of derde plaats - dat wordt volgende week bekendgemaakt - waardoor hij geen kans maakt op de vakprijs. De nominatie is echter al meer dan genoeg voor hem. Met zijn foto brengt hij op kunstzinnige wijze de uitzonderlijke droogte tijdens de zomer van 2018 in beeld met een foto van de Waal in Nijmegen.

'Ik zit al zo'n 40 jaar in het vak en werk al mijn hele carrière in de regio. Hoewel ik fotojournalist ben, zit ik ook wel echt aan de kunstzinnige kant van het fotograferen. De genomineerde foto is dan ook redelijk abstract. Dat vind ik best gedurfd van de jury', legt Flip uit. Het is niet de eerste keer dat hij genomineerd werd, maar zijn eerste nominatie was pas in 2000. Volgens de fotograaf was het keer op keer een eer, dan was de winst nog niet eens het belangrijkste.

Foto: Flip Franssen

'Je wil natuurlijk bij die groep horen. Als je de eerste keer genomineerd wordt, dan is het toeval. Meerdere nominaties zeggen toch ook wel iets over je werk. En dat waardeer ik zeer', aldus Flip. Hij besluit door uit te leggen dat het vandaag de dag een stuk lastiger concurreren is als fotograaf: 'Vroeger was je echt vakman, tegenwoordig maakt iedereen foto's. Voorheen gingen mensen voor je aan de kant als je ergens bij aanwezig was, nu wordt je bij wijze van spreken aan de kant geduwd door mensen met mobieltjes.'

'Van ei tot kipfilet'

Tot slot werd Eveline van Elk uit Bergharen in de categorie nieuws regionaal (serie) genomineerd met haar fotoreeks 'Doe-het-zelf-kip'. Helaas maakt zij met haar derde plaats binnen de categorie ook geen kans op de Zilveren Camera, maar dat drukt de pret niet voor haar.

'Wij liepen voor de reportage mee met een familie uit Vught die de ontwikkeling van ei tot kipfilet volgde. Ze lieten een kippenei uitkomen, zorgden voor het kuiken en brachten uiteindelijk de volwassen kip naar de slacht. Met de foto's heb ik samen met een collega van de Gelderlander vastgelegd hoe de ouders voor hun twee kleine kinderen meer bewustwording wilden creëren; kipfilet komt niet zomaar uit de supermarkt', vertelt de fotografe.

Foto: Eveline van Elk

Koning Willem-Alexander reikt de Zilveren Camera volgende week vrijdag uit in Hilversum. Hoewel de laatste twee Gelderlanders de hoofdprijs niet zullen winnen, zullen zij er die dag wel bij zijn. Beide fotografen zijn tevens genomineerd voor de publieksprijs; daarover kan nu online gestemd worden. Op 30 maart wordt hiervan de winnaar bekendgemaakt in Museum Hilversum.