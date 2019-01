Corsokunst zorgt voor kritiek op regionaal investeringsfonds vanuit Tiel

Eerder plaatste Gemeentebelangen in Neder-Betuwe hier al vraagtekens bij. Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) wordt gevuld door de acht gemeenten van Rivierenland.

Het is bedoeld om initiatieven op het gebied van agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme te ondersteunen. Daarvoor is jaarlijks zo'n 730.000 euro beschikbaar, dat in twee rondes wordt toegekend. Iedereen kan hier plannen voor indienen.

Versteend Fruit

Recent zijn achttien projecten bekendgemaakt die een bijdrage krijgen uit de tweede ronde van 2018. Het gaat om plannen met streekproducten, innovaties voor agrarische bedrijven, duurzame energie of hotelconcepten. Maar er is bijvoorbeeld ook geld uitgetrokken voor een speelfilm rondom Halloween en Betuws fruit.

Winkeliersvereniging Hart van Tiel krijgt een bijdrage voor het plan om op het Hoogeinde een plateau met corsomozaïeken van glas te maken. Dit project genaamd Versteend Fruit moet een streekeigen attractie worden die via de corsoverenigingen die aan het project meewerken later ook over andere plaatsen in Rivierenland wordt verspreid.

Vraagtekens

Hoewel de bijdrage wat lager is dan aanvankelijk bekend werd gemaakt (56.000 in plaats van 65.000) zorgt dit project voor veel vraagtekens. Zo vragen D66 en CDA in Tiel zich af hoe zo'n kunstwerk bijdraagt aan de drie genoemde sectoren en de doelstelling om de economie aan te jagen. De partijen concluderen daarbij dat er opnieuw gekeken moet worden naar de criteria voor het toekennen van een bijdrage uit het RIF.

Volgens burgemeester Hans Beenakker is dat laatste voorbarig. Hij is voorzitter van de 'economic board' van het investeringsfonds. Dat zijn negen kopstukken uit verschillende sectoren zoals de financiële sector, het onderwijs, logistiek en recreatie. Zij beoordelen de aanvragen op een aantal criteria zoals in hoeverre het bijdraagt aan de genoemde sectoren, de kans op succes en of er ook samenwerkingspartners en andere financiers zijn. Op basis van hun advies neemt het bestuur van de Regio Rivierenland een besluit. Zo zijn er bij deze ronde 18 van de 31 aanvragen gehonoreerd.

'Zorgvuldige procedure'

'Een hele zorgvuldige procedure', stelt Beenakker die zelf binnen de board niet meedoet in het beoordelen van de aanvragen. 'Het project Versteend Fruit scoort goed op de verbinding tussen de agrarische sector, de samenleving en recreatie en toerisme en het project heeft ook een duidelijke regionale uitstraling. Er ligt ook een heel projectplan met een begroting onder. Ik denk dat het belangrijk is eerst die informatie met elkaar te delen voordat je een discussie krijgt over het aanpassen van de criteria.' Hoe zorgvuldig de procedure ook, discussie over de projecten zal er volgens Beenakker altijd blijven. 'Welke criteria je ook hebt, je zult altijd projecten hebben waar de een wat meer mee heeft dan de ander.'

Het investeringsfonds is nu twee jaar actief. Voor komend jaar stond al een evaluatie op het programma om te kijken in welke vorm de Regio ermee verder gaat.

Bekijk hier de volledige reactie van burgemeester Hans Beenakker: