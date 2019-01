Voor een tientje naar het theater tijdens het Nationaal Theaterweekend

Dit weekend is het Nationaal Theaterweekend. In verschillende theaters in Gelderland zijn er voorstellingen te zien voor tien euro.

Naast het beleven van de reguliere voorstellingen hebben veel theaters ook iets extra's in de planning staan. Zo is er in Ede veel ruimte voor lokaal theater. In deze aflevering van Uit met Esther geven we je tips over welke voorstellingen je niet mag missen en duiken we in het lokale theater van Ede.