Doelman Houwen keert terug bij Vitesse

Houwen kende een goede start en kwam tot negen duels in de Keuken Kampioen Divisie. De afgelopen periode moest de doelman, nadat hij een blessure opliep, genoegen nemen met een rol op de reservebank. Daarop heeft hij besloten, met instemming van de club, terug te keren naar Arnhem.

Houwen maakte vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal. Tegen het einde van het seizoen veroverde hij zelfs nog even een basisplaats. De sluitpost sluit in Arnhem weer aan bij de A-selectie. Hij heeft nog een doorlopend contract tot medio 2021.

De terugkeer van Houwen maakt mogelijk de weg vrij voor Pasveer om uitgeleend te worden aan een andere club.

Anil Mercan vertrekt naar Turkije

Anil Mercan maakt de overstap naar Konya Anadolu Selcukspor. Mercan kwam maar liefst dertien jaar uit voor Vitesse en speelde de afgelopen seizoenen in Jong Vitesse. De 21-jarige middenvelder, die in Tiel is geboren en al uitkwam voor verschillende Turkse nationale jeugdteams, gaat in Turkije in de Spor Toto 2. Lig spelen.

Mercan over zijn overstap: 'Het was voor mij een lastige beslissing. Ik heb hele mooie dingen meegemaakt bij deze prachtige club. Die fijne herinneringen koester ik. Ik ben blij dat Vitesse mij de ruimte heeft geboden om verder te kijken. Konya Anadolu Selcukspor is een club met ambitie en met een goede relatie met Konyaspor, dat uitkomt in de hoogste divisie. Ik hoop vanuit hier hoger op te komen en net zo veel mooie dingen mee te maken als in Arnhem.'

Technisch directeur Marc van Hintum: 'Anil is een echte Vitessenaar. Na dertien jaar neemt hij nu afscheid. We hebben genoten van zijn technische begaafdheid en zijn mentaliteit. Daarin is hij een voorbeeld voor velen. Na de laatste jaren bij Jong Vitesse te hebben gespeeld, begint Anil in Turkije aan een nieuw avontuur. Wij wensen hem veel succes in zijn carrière.'