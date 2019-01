Teleurstelling op de woensdagmiddag: ijsbanen zijn dicht

Uitgerekend op deze woensdagmiddag, nu de kinderen op de basisschool vrij zijn, zijn veel ijsbanen in Gelderland dicht. Het is te warm.

De Edese ijsvereniging houdt nog een slag om de arm. Misschien dat de ijsbaan vanavond nog opengaat, maar deze woensdagmiddag kan er niet geschaatst worden.

Ook IJsbaan Schuytgraaf in Arnhem moet de schaatsliefhebbers teleurstellen. De ijsbaan meldt op de Facebookpagina dat door de hoge temperatuur het ijs te zacht is. 'We kunnen vanmiddag jammer genoeg niet open.'

Ook ijsbaan Thialf in Arnhem meldt op Facebook dat de kwaliteit van het ijs woensdagmiddag snel achteruit is gegaan.

'De temperatuur is boven nul. Het ijs is losgekomen van de betonvloer. We hebben helaas de baan moeten sluiten.'

Ook teleurstelling in Putten bij de ijsbaan bij tankstation Pieper. 'Sneeuw heeft roet in het eten gegooid', meldt de ijsbaan op Facebook.

Ook IJsbaan in 't Harde heeft last van de sneeuw op het ijs. De ijsbaan roept via Twitter op om te komen helpen de ijsbaan sneeuwvrij te maken.

Deze ijsbanen zijn wel open

(De tekst gaat verder onder de afbeelding)

De ijsbaan in Culemborg is woensdagmiddag vanaf 14.00 uur open voor kinderen en vanaf 19.00 uur voor alle schaatsliefhebbers, meldt SSV Lek en Linge op Facebook.

En ook in Epse is er sprake van ijspret op de ijsbaan bij het Vlinderplein.

Overigens wordt de komende nacht strenge vorst verwacht en dat is ongetwijfeld goed nieuws voor de ijsbanen.

Zie ook:

Brrrrr! Vannacht lokaal -14 graden op de Veluwe