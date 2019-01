Eigenaar restaurant Joris bijzonder teleurgesteld in de gemeente

De vestiging van restaurant Joris op het terrein van het Veluwetransferium in Nunspeet is om verschillende redenen niet mogelijk. Dat is de uitkomst van een onderzoek wat in de afgelopen maanden is gedaan. Het college van B&W vindt een restaurant niet passen op het terrein van het Transferium.

De ontwikkeling van het informatiepunt van Staatsbosbeheer met het Natuur Activiteitencentrum en het initiatief voor een klimbos, staan de vestiging van een restaurant in de weg. Overbodig te zeggen dat eigenaar Thonhauser enorm teleurgesteld is.

Thonhauser: 'We hadden het al aan zien komen, de gemeente wilde ons daar gewoon niet hebben. Er was al binnenskamers overleg geweest dat wij daar niet welkom waren. Staatsbosbeheer heeft daar volgens mij een grote stem in gehad. Vreemd hierbij is dat wethouder Storteboom adviseur is van Staatsbosbeheer. De gemeente had ons beloofd in 2017 dat er bij het uitgeven van een nieuwe horecagelegenheid de gedupeerden (Stroopstok en Joris) het eerst in aanmerking zouden komen. Dat vond men toen logisch. Nu dus niet meer. Ik voel me aan het lijntje gehouden, we behoren blijkbaar niet tot de vriendenkring....'

'Nu hoor ik als we kleiner hadden gewild dat het wel mogelijk was geweest, maar ze hebben nooit een voorstel daarvoor gedaan. Wij hadden best wel iets willen inkrimpen. We hebben nog een gesprek met wethouder Groothuis daar gaan we nog stevig in. Het is toch zonde als Joris zal verdwijnen. Het is een restaurant met een lange geschiedenis. Wij willen graag door. Het gaat om twee gezinnen, acht vaste personeelsleden en twintig parttimers. Sommigen zijn al twintig jaar in dienst. De gemeente had het eerlijker moeten spelen, dan hadden we daar wat kleiner verder gekund. We zullen nu op zoek moeten naar een geschikte plek, want we willen graag door met Joris', stelt Thonhauser