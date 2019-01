Derde titel op rij voor Doetinchemse boksers

Stanley Koemans en Anouk Echteld van boksschool COB in Doetinchem hebben zich in Rotterdam gekroond tot Nederlands kampioen. Het is het derde jaar op rij dat beide boksers de titels mee terug naar de Achterhoek nemen.

'We schrijven boksgeschiedenis en zijn niet meer weg te denken', vindt Echteld. Haar trainer sluit zich bij die woorden aan. 'De beste zijn van Nederland en dat jaren achtereenvolgend is een hele bijzondere prestatie', aldus Dirk Chevalking. 'Dat is in Doetinchem en in de hele Achterhoek nog geen enkele vechtsporter ooit gelukt.'

Echteld versloeg zonder een halve finale te boksen in de eindstrijd tot 54 kilo Leila El Ksiri uit Frankrijk. 'Het was een zware strijd', vertelt de 27-jarige Doetinchemse. 'Maar ik ben heel blij dat ik aan het langste eind heb getrokken. Voor mij betekent het superveel dat ik drie keer op rij Nederlands kampioen ben.'



Waar Echteld een zware strijd had, rekende de 22-jarige Koemans vrij gemakkelijk af met Donovan Vroom in de finale van het superzwaargewicht. 'Ik heb duidelijk laten zien dat ik de beste van Nederland ben', aldus de Zelhemmer. Hij pakte tot grote vreugde van Chevalking met overmacht zijn vierde Nederlandse titel op rij. 'Ik heb zo’n geweldige avond gehad', zegt de trainer lachend. 'Net als alle Doetinchemmers die erbij waren, het was vuurwerk.'