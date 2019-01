Vastgevroren: geen gft-inzameling in Nijmegen

Het is één grote klont aan schillen en ander groenafval, vastgevroren aan de binnenkant van de gft-container. Daarom leegt afvalverwerker Dar in Nijmegen die groencontainers deze woensdag en donderdag niet meer.

De gladheid op de wegen is nog een extra reden om ervan af te zien. Inwoners van de gemeente Nijmegen kunnen hun gft-container op de eerstvolgende ophaaldag voor gft-afval weer aan de straat zetten.

Tips

Door de vorst kan Dar veel gft-containers in de gemeente Nijmegen niet legen. De afvalverwerker adviseert om de container binnen of op een beschutte plek te zetten en pas op de ophaaldag voor 07.30 uur buiten. Als de gft-container leeg is, kunnen inwoners een dunne krant of eierdoos onder in de container leggen. De eierdoos neemt het vocht op en voorkomt voor een groot deel het vastvriezen.

En laat het natte groente- en fruitafval, theezakjes en koffiefilters uitlekken voordat het in de container gaat, zegt Dar. Hoe minder water er in zit, hoe minder kans op bevriezing. Geen zout of antivriesmiddel bijgooien, dan kan het gft-afval niet meer hergebruikt worden als grondstof voor bijvoorbeeld compost.

Ook andere containers moeilijk te legen

Door de vorst kan Dar ook andere containers, zoals papiercontainers, moeilijk legen. Ze worden meerdere keren aan de inzamelwagen gehangen om te legen. Als het afval dan nog niet uit de container valt, gaan ze vol weer op de stoep.

In de andere gemeenten in het werkgebied van Dar zamelt de afvalverwerker wel in volgens planning. Maar het gaat hard vriezen. Wat geleegd kan worden wordt geleegd. Containers waarvan de deksel vastzit of het afval in de container worden weer teruggezet. Die kunnen dan de eerstvolgende ophaaldag weer aan de straat.