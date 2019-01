Taalheld Jose valt opnieuw in de prijzen (en niet zomaar)

Iets meer dan een jaar een geleden kon Jose niet lezen of schrijven, maar inmiddels leest ze iedere tekst die je haar geeft. Daarom werd ze vorig jaar al verkozen tot Gelderse TaalHeld 2018. Daar kan ze na donderdag de Nationale TaalHeld-titel aan toe voegen. De verkiezing is in het leven geroepen door Stichting Lezen en Schrijven. Mensen die zich op een bijzondere manier inzetten voor een geletterd Nederland worden op deze manier voor hun prestaties bedankt.

'Veel eerder moeten doen'

Jose was genomineerd in de categorie 'taalcursist'. Anderhalf jaar lang stortte ze zich op het leren lezen en schrijven. En dat had ze naar eigen zeggen veel eerder moeten doen, want haar eigen dochter voorlezen kon de 55-jarige Jose namelijk niet. 'Toen ze klein was zette ik een cassettebandje aan met voorleesverhaaltjes.' En papieren invullen was een hele opgave. 'Dan belde ik mijn dochter op om te vragen hoe ik iets moest schrijven. Zij las dan de letters op', blikt de inwoonster van Lienden terug.

De laaggeletterdheid van Jose komt doordat zij op jonge leeftijd nauwelijks naar school ging. 'Vanaf mijn zevende werkte ik al en op mijn veertiende had ik mijn eigen oliebollenkraam op de kermis. Mijn vader zei dat je met je handen heel ver komt.' Maar dat viel toch tegen. 'Na mijn scheiding moest ik papieren invullen en dat liep mis.'

Bekijk hieronder een reportage uit december met Jose. De tekst gaat daaronder verder.

2.500 euro

Voorafgaand aan de uitreiking zei Jose nog dat ze zichzelf al een winnaar voelde. 'Dat ik dit allemaal mag meemaken is voor mij al fantastisch. Ook als ik niet win', zei ze. In een bus gingen ze donderdagochtend met iets meer dan 30 mensen vanuit de gemeente naar de feestelijke uitreiking in Den Haag. Jose mag zich nu niet alleen een jaar lang Nationale TaalHeld noemen, maar ze kreeg ook een cheque van 2.500 euro die ze kan besteden aan een project voor taalbevordering.

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. In Tiel is meer dan 16 procent van de inwoners laaggeletterd. Dat ligt flink boven het provinciegemiddelde, waar nog steeds ruim 10,4 procent van de mensen tussen 16 en 65 jaar moeite heeft met lezen en schrijven. Landelijk ligt het gemiddelde rond de 12 procent.