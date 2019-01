Petitie Red Willemeen groot succes

De petitie was woensdag rond 13.45 uur al bijna 4000 keer ondertekend. Dinsdag is de petitie pas online gegaan.



Het besluit van het college voor burgemeester en wethouders om met ingang van 1 juli de subsidie voor concerten en andere culturele activiteiten te staken, heeft voor grote onrust gezorgd bij jongerencentrum Willemeen.



Vrijwilligers stellen in de Gelderlander dat de petitie tot doel heeft ‘deze unieke plek te behouden als jongerencentrum en subcultureel podium in Arnhem’. Vrijwilliger Maarten Vermeulen gaf woensdag in het programma Arnhem Aktueel aan, dat er met Willemeen niet is overlegd over de plannen.



Ook sprak hij de vrees uit dat het alternatieve circuit bij Willemeen een ondergeschoven kindje wordt, of zelfs verdwijnt wanneer Luxor Live de programmering overneemt. Wel zei hij signalen vanuit de gemeente te ontvangen dat ze alsnog bereid is tot overleg over de plannen.