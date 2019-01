Van Amsterdam naar Nijmegen met een gangetje van 5 kilometer per uur

Van Amsterdam naar Nijmegen. Getrokken en geduwd over het water. Donderdagmiddag vertrok de botenloods die is gekocht door roeivereniging De Waal. Een gevaarte van 30 meter lang, 7,5 meter breed en 5,20 hoog.

Als het goed is, komt de botenloods met een gangetje van 5 kilometer per uur ergens in de loop van zaterdag aan in Nijmegen. Een geschenk uit de hemel, noemt voorzitter Cor Scheffers van de roeivereniging de aankoop van 37.500 euro. Dat is 2.500 euro meer dan de vraagprijs toen het botenhuis op marktplaats.nl verscheen. Er waren meerdere kapers op de kust, maar de Nijmeegse roeivereniging haalde de drijvende opslag binnen. Die krijgt tijdelijk een plekje in de Oostkanaalhaven in de Waalstad.

In de nevengeul

De botenloods moet uiteindelijk in de Spiegelwaal komen te liggen. De aanvragen voor vergunningen om dat te mogen doen zijn ingediend bij de gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat. Ondanks dat de Spiegelwaal een nevengeul van de Waal is die primair bedoelt is om water te kunnen berg bij hoogwater, denkt voorzitter Scheffers dat het wel goed komt met die vergunningen. Omdat het om een watergebonden activiteit gaat. Een steiger voor een watertaxi werd eerder al toegestaan. Drijvende botenloodsen zijn er ook al in Arnhem van roervereniging Jason en in Deventer van roeiverening Daventria.

De drijvende opslag voor boten is een uitkomst voor roeivereniging De Waal. De vereniging zou de boten eerst onderbrengen in het Bastion. Een gloednieuw gebouw onder de Waalbrug waarvan het de bedoeling is dat ook andere watersportverenigingen zich er in vestigen. Dat is nodig om de miljoenen die het watersportcentrum kost te kunnen dekken.

Foto: roeivereniging De Waal

Steile dijk

De Nijmeegse roeivereniging regelde, tot het zover was, een onderkomen aan de overkant van de Spiegelwaal bij een voormalig dakdekkersbedrijf aan de Oosterhoutsedijk. Maar daar willen ze nu niet meer weg. Als de nu aangekochte drijvende loods er eenmaal ligt hoeven de leden van de vereniging ook niet meer met de enorme boten de steile dijk af naar het water. Dat is extra lastig omdat het merendeel van de 180 leden 50-plussers zijn. Ook vanuit het Bastion zou elke keer zo'n steile helling op en af moeten worden gegaan.

Met de komst van het botenhuis hoeft dat niet meer. 'Ik ben zelf ook al eens uitgegleden', illustreert Scheffers. 'Middenhandsbeentje gebroken. Beetje klei en hup daar ging ik. Dat werd het ziekenhuis en in het gips.' Blijven zitten waar de vereniging nu zit in combinatie met de drijvende loods scheelt de roeivereniging ook nog eens heel veel geld. Met het opknappen van de loods komt het totaalbedrag uit op zo'n halve ton. Af te schrijven in tien jaar komt dat neer op 5000 euro per jaar. 'Veel goedkoper dan het Bastion', zegt Scheffers.

