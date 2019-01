Wereldtitel voor vogelliefhebber uit Groenlo

Vogelliefhebber Frans Harbers uit Groenlo is wereldkampioen geworden met zijn kleurkanaries op de Mondial, het belangrijkste vogelevenement ter wereld met duizenden deelnemers. Hij troefde de concurrentie af in de categorieën agaat geel intensief en agaat kobalt rood mozaïek.

'Ik ben daar trots op', vertelt Harbers, geflankeerd door tientallen kleurkanaries in zijn schuur in Groenlo. 'Ik had wel gedacht dat ik kanshebber zou zijn met één vogel, maar met de ander had ik het niet verwacht.'

De wereldkampioen geeft aan hoe hij zorgt voor de mooiste vogels. 'Door de goeie koppels bij elkaar te zoeken', zo legt Harbers uit. 'Wat ze aan de buitenkant laten zien, maar ook wat ze genetisch bij zich hebben. Je kunt weleens een mindere vogel hebben, maar daar kunnen best mooie jongen uit komen.'



Het kweken van kanaries is volgens Harbers redelijk groot in de Achterhoek. 'We hebben ook regiotentoonstellingen en de districtkampioenschappen in Huissen, daar haal ik ook altijd goede resultaten.' De ambities van de liefhebber reiken echter verder. Na een eerdere wereldtitel in Spanje wacht volgend jaar een uitdaging in Portugal: 'Daar gaan we meespelen en proberen een paar goede vogels neer te zetten', vertelt Harbers. 'Maar eerst moeten we maar eens zien dat ik jongen op stok krijg.'