Grootschalige opknapbeurt voor wijk Doesburg

'Het is voor het eerst dat we in Doesburg echt samen met andere partners, zoals het waterschap, zo breed naar een wijk kijken en op deze innovatieve manier de inwoners betrekken', aldus wethouder Birgit van Veldhuizen. 'Oorspronkelijk was het vooral zaak om het achterstallig groen aandacht te geven, maar we trekken het nu veel breder.' Het is de bedoeling om onder meer het groen, de speelplekken en de vijvers te vernieuwen.



Volgens de gemeente komt de opknapbeurt voort uit het coalitieakkoord. 'Ik ben er trots op dat we in een grote wijk als Beinum nu de daad bij het woord gaan voegen en ben heel benieuwd naar het verloop van dit traject', besluit wethouder Van Veldhuizen.