Hoera het is weekend! Dit zijn de leukste uittips

Ook dit weekend is er natuurlijk weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen idee wat je gaat doen? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

Voor een tientje naar het theater

Ontdek dit weekend het theater bij jou in de buurt tijdens het Nationale Theaterweekend. Voor maar 10 euro kun je naar verschillende voorstellingen. Kijk hier voor een overzicht van alle voorstellingen en theaters in Gelderland die meedoen aan het weekend.

Vogels tellen in je eigen tuin

Het hele weekend kun je er weer voor gaan zitten. De Nationale Vogeltuintelling. Noteer een halfuur lang alle vogels die je ziet en help zo het onderzoek van Sovon naar de vogels in Nederland. Op de site van de Nationale Tuinvogeltelling vind je alle informatie die je nodig hebt om de telling succesvol te maken.

Beestachtige hardloopwedstrijd

Zin om iets sportiefs te gaan doen met het hele gezin, dan is de Safari Trail bij Burgers' Zoo in Arnhem wel wat voor jou. Er is een instaptrail van 5 kilometer, een uitdagende trail van 11 kilometer, een fraaie van 22 kilometer en een extra uitdagende van 33 kilometer. Na de wedstrijd kun je natuurlijk ook een bezoek brengen aan de dierentuin.

Winterbierfeesten in Nijmegen

Bierfanaten kunnen dit weekend het beste naar Nijmegen gaan. Daar vindt namelijk de wintereditie plaats van de Nijmeegse Bierfeesten. Op zaterdag staan de feesten in het teken van Nijmeegs bier en op zondag is de dag van het winterbier. Na twee jaar in de Stevenskerk verhuist het festival De Kube naar het Honigcomplex.

Rommelmarkten op verschillende plekken

Op verschillende plekken in de provincie kun je dit weekend ook weer naar rommelmarkten. Op zaterdag kun je naar de Super Vlooienmarkt in Nijkerk met meer dan 250 kramen. Zondag kun je naar een grote rommelmarkt in Sporthal Beumerskamp in Doesburg.