Vitesse coach Slutskiy na bekersof: 'zeer teleurstellend '

Leonid Slutskiy koos voor een behoudende tactiek tegen AZ in de beker. Dat pakte helemaal verkeerd uit. 'Het was niet goed en we konden het ook niet repareren.'

De Rus stak lange monologen af richting de media in Alkmaar. Keer op keer verhaalde hij over de mislukte tactiek tegen AZ. 'We kozen ervoor om compact te staan en in te zakken. Iets defensiever dan normaal. In de counter lagen er ruimtes. Maar we gebruikten die niet. Het was ook niet agressief genoeg, waardoor je overal te laat komt.'

Slutskiy baalde enorm. De teleurstelling viel van zijn gezicht af te scheppen. 'Het was heel slecht van ons. De beker was ons doel. Een korte weg naar Europees voetbal. Daarom is dit zo teleurstellend. Ook omdat we zo terecht hebben verloren. We maakten geen aanspraak op iets. Als we de bal hadden, waren we hem weer snel kwijt. We moeten nu goed bekijken wat we hieraan gaan doen. Want ook plan B en plan C hadden we vanavond niet.'