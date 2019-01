Maikel van der Werff: 'Het heeft er geen moment in gezeten'

Maikel van der Werff noemde de uitschakeling in de beker 'zonde, slecht en pijnlijk.' De aanvoerder van Vitesse was klip en klaar. 'Het zat er geen moment in.'

Vitesse speelde een slechte wedstrijd in Alkmaar. AZ controleerde en domineerde vanaf het begin. Slutskiy had gekozen voor een behoudende tactiek. Van der Werff twijfelde of het te afwachtend was in zijn eerste reactie na de 2-0 nederlaag. 'Misschien wel. Alleen het werkt wel als je de ballen verovert en snel omschakelt. Maar we waren hem meteen weer kwijt.'

AZ won dik verdiend. Voor Vitesse werd het een pijnlijke avond. Het spel was slordig, spelers verstopten zich en misten scherpte. 'We hebben echt veel te weinig gecreëerd. Dit is gewoon slecht van ons. Het heeft er ook geen moment in gezeten', stelde Van der Werff vast.

Verslaggever Richard van der Made in gesprek met aanvoerder Maikel van der Werff.

Gebrek aan scherpte

'Je weet dat je maar één kans hebt om de halve finales te halen. Dat is dit heel erg zonde. Wij helpen AZ veel te makkelijk in het zadel omdat we de bal niet in de ploeg houden. Ja, dat is zeker scherpte en een kwestie van niet in de wedstrijd zitten. Dat neem ik mezelf kwalijk en ook de rest van de ploeg.'

'We moeten heel goed analyseren wat hier vanavond gebeurd is. Iedereen moet naar zichzelf kijken en dan moeten we er zondag tegen Fortuna weer staan', besloot Van der Werff.