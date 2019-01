'We komen de loods uit en zien al die drugsvaten langs de kant van de weg'

In de sneeuw langs de kant van de weg in Overasselt liggen tientallen vaten. Vermoedelijk vol drugsafval.

'Het zijn er zeker 20', zegt Dick Klabbers, een van de mannen die de vaten dinsdagavond rond 18.30 uur vonden. De blauwe en grijze vaten liggen op en langs een smalle landweg.

Niets gehoord

'We waren met een groep vrienden een carnavalswagen aan het bouwen. In een loods bij kwekerij Van Wagenberg. Opeens werd er op de deur geklopt, zegt Klabbers. 'Een automobilist kon er niet langs. Of wij er wat aan konden doen.'

Toen de vrienden naar buiten liepen, zagen ze de tonnen liggen. Klabbers klinkt nog verbaasd: 'We hebben helemaal niets gehoord.'

In de vaten zit drugsafval, bevestigt de politie als die een dik uur later de rij tonnen bekijken. Volgens de vrienden is er eentje gescheurd en komt er een erg penetrante lucht vanaf.

'Waarschijnlijk is het een xtc-dumping', zegt de brandweer. De milieudienst en de brandweer arriveren om onder meer de zuurgraad te meten. Zo kunnen ze bepalen wat er precies langs de weg is gevonden.

Verder met de carnavalswagen

In de vaten zit volgens de brandweer zeker 4000 liter vloeistof. 'Er is een klein gedeelte weggelekt en we gaan kijken hoe we dat kunnen opvangen en schoonmaken.'

De brandweer denkt rond 22.00 uur op dinsdagavond alles opgeruimd te hebben. Een deel van de vrienden in Overasselt zijn ondertussen weer de loods in gegaan. Kladders: 'We gaan nog wel verder met het bouwen van de wagen.'