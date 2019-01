Onmachtig en pover Vitesse uitgeschakeld in kwartfinales KNVB beker

Verslaggever Richard van der Made in gesprek met aanvoerder Maikel van der Werff.

EINDSTAND 2-0

90+2 afgelopen. AZ wint verdiend en gaat door naar de halve finales. Vitesse is uitgeschakeld.

87e: AZ krijgt nog twee kansen op een derde goal, maar dat blijft Vitesse bespaart.

85: Het gaat niet meer lukken voor een slecht Vitesse. De ploeg van Slutskiy is onmachtig vanavond in Alkmaar. Een flinke streep door de rekening, want er was door Vitesse vol ingezet op de beker.

80e: Spelers als Odegaard en Linssen komen in het verhaal niet voor. Op het middenveld verliest Vitesse de slag en is er ook veel te veel balverlies. AZ combineert makkelijker en oogt veel vaster.

75: AZ consolideert de voorsprong vrij eenvoudig en heeft de hele wedstrijd al de controle. Vitesse lijkt uitgeschakeld in de beker. Een hard gelag, maar AZ is simpelweg beter vanavond.

67e: Slutskiy wisselt een spits voor een spits. Darfalou exit, de 18-jarige Margaret komt.

59e: schot van Foor, van ongeveer 15 meter, recht op de vuisten van Bizot. Een spaarzame kans voor de povere Arnhemmers.

56e: Vitesse zit op slot en Slutskiy baalt. (foto vlak voor de 2e helft). AZ heeft ook na rust de touwtjes in handen met een uitstekende Adam Maher

53e: Guus Til komt door via de as van het veld en kan ongehinderd schieten. Clarke Salter laat zich veel te makkelijk aftroeven. De bal verdwijnt laag via de paal tegen de touwen. Is dit al de genadeklap voor Vitesse? Het is kort na rust al 2-0.

50e: Beerens lijkt te kunnen uithalen, maar Vlaar verdedigt goed. Even later krijgt Seuntjens een mogelijkheid voor AZ. Eduardo houdt Vitesse echter op de been door zijn schot met de voet te keren.

Veel lege plekken toch vanavond op de tribunes bij deze bekerkraker. Beide clubs hebben hun zinnen gezet op het winnen van deze prijs.

Voormalig Vitesse coach en speler John van den Brom heeft zijn zaakjes goed op orde. AZ is de baas in eigen huis, maar er volgt nog een helft in Alkmaar.

Vitesse komt ongewijzigd het veld op voor de tweede helft. Het zal een stuk beter moeten worden na rust om de halve finales weer serieus in beeld te laten komen.

Veel valt er niet te genieten voor de Vitesse supporters. Deze AZ-fan is wel blij met de 1-0 in de rust van een vrij saaie bekerwedstrijd tot nu toe.

45e: Vitesse heeft nog geen uitgespeelde kans gehad in Alkmaar. Alleen wat kleine mogelijkheden. Het is pover aan Arnhemse kant tot nu toe.

GOAL 39e: Vitesse wordt uitgespeeld. Svensson zet goed door op rechts en houdt de bal nog net binnen. Hij legt terug en Stengs schiet in de verre hoek fraai binnen. Clarke Salter staat niet kort genoeg en ook directe bewaker Büttner is het grote talent van AZ kwijt. De thuisploeg staat verdiend op 1-0.

32e: Blessure bij Seuntjens. En dus tijd om even orde op zaken te stellen langs de kant waar Slutskiy inpraat op enkele spelers. Vitesse kan nauwelijks grip krijgen op AZ.

25e: Darfalou (nr 13) kan nog lastig een bal vasthouden voorin. Hier krabbelt hij op nadat hij door Svensson onderuit is gekegeld. AZ zit er meer bovenop dan Vitesse. De Arnhemmers kiezen voor een vrij behoudende tactiek, maar raken de bal ook direct weer kwijt.

18e: AZ dichtbij de 1-0. Bal ploft net naast via Seuntens nadat eerst Eduardo redding moet brengen. De ploeg van trainer John van den Brom is ook wel sterker en vooral feller in het eerste kwartier.

15e: slordig aan de kant van Vitesse dat best ver inzakt. Veel balverlies ook.

10e: Het is aftasten en nog vrij voorzichtig in de openingsfase. AZ is iets beter. Beerens heeft net als tegen Excelsior weer een centrale rol op het middenveld achter spits Darfalou.

20.45 uur: Er is afgetrapt. Het belooft een spannende avond te worden. Volgens Leonid Slutskiy zijn beide teams enorm aan elkaar gewaagd.

Daar zitten de bijna 400 fans van Vitesse die een barre en lange tocht moesten ondernemen, zeker in het begin van de reis vanuit Arnhem. Een mooi aantal!

20.40 uur: AZ zal zonder twijfel revanchegevoelens hebben voor de verloren bekerfinale van 2017. Over vijf minuten gaat het hier beginnen in Alkmaar

Van links naar rechts op de foto Beerens, Büttner en Foor

20.15 uur: Serero gaat het veld op voor de warming-up. De Zuid-Afrikaan is in diepe gedachten verzonken.

20.10 uur: 'Ik heb geen voorkeur', zegt deze jongeman uit Noord-Holland en showt de speciaal gemaakte sjaal voor deze wedstrijd.

Leonid Slutskiy hoopt prijzen te winnen met Vitesse, zoals hij dat ook deed bij CSKA Moskou. De beker is het hoogst haalbare dit seizoen voor de Rus.

20.00 uur: De verwachting is overigens dat het niet heel druk wordt vanavond. De schatting is dat ongeveer 7000 toeschouwers op deze bekerkraker in de kwartfinales afkomen. Oorzaak is zonder twijfel de kou.

19.50 uur: Een goed gemutste Raimond van der Gouw komt als eerste het veld op. De keeperstrainer werkt al vele jaren bij Vitesse.

19.45 uur: de opstellingen. Geen verrassingen bij Vitesse waar Bero nog geblesseerd is. Bij AZ zit voormalig Vitesse keeper Piet Velthuizen op de bank. Ook Marko Vejinovic speelde eerder voor Vitesse.

19.30 uur: de catacomben met achterin de kleedkamer van Vitesse, ruim een uur voor aanvang.

19.15 uur: Bij AZ werkten veel trainers van naam. Louis van Gaal maakte de club in 2009 zelfs landskampioen. Naast hem Ronald Koeman, Dick Advocaat, Gert Jan Verbeek en Marco van Basten die ook de scepter zwaaiden in Alkmaar

19.10 uur: Voor Vitesse staat vanavond (20.45 uur) de halve finale van het bekertoernooi op het spel. Maar dan moet eerst AZ in dit stadion (onderstaande foto) worden verslagen. Twee jaar geleden stonden beide clubs tegenover elkaar in de finale. Vitesse won met 2-0.

19.00 uur: Het veld van AZ verkeert in prima staat. Vanmiddag heeft het hier wel even gesneeuwd, maar de hoeveelheid viel erg mee. Ook het verkeer in de Randstad liep opvallend soepel door, in tegenstelling tot veel provincies in het Oosten van het land. De meeste supporters arriveren vanavond ruim op tijd in Alkmaar. Naar verwachting zijn het er ongeveer 350.