Speelstoet is op zoek naar speelgoed en vrijwilligers

Bij Speelstoet in Arnhem, Dieren en Velp kunnen kinderen drie keer per jaar gratis (tweedehands) speelgoed uitzoeken. Een speelgoedwinkel zonder kassa dus!We zijn op zoek naar vrijwilligers die tenminste één keer in de maand willen helpen bij de uitgifte van speelgoed bij De Rijnbrink (Arnhem-Zuid). Daarnaast kunnen wij ook extra handen gebruiken bij het innemen en uitzoeken van speelgoed, zowel bij De Rijnbrink als bij De Wambeek (Velp). Heeft u een paar uurtjes per maand, of zelfs week, over en wilt u ons helpen? Uw hulp is meer dan welkom. Net als speelgoed, want zonder speelgoed kan Speelstoet niet bestaan! Wij zoeken speelgoed dat er goed, liefst zo goed als nieuw, uitziet. Heeft u gebruikt of ongebruikt speelgoed over en zoekt u een goede bestemming? Het speelgoed moet wel geschikt zijn voor kinderen van deze tijd.

Adressen waar U speelgoed kunt brengen:



#Speelstoet locatie De Wambeek

Den Heuvel 72 Velp

tel: 088 3779755

Maandag t/m donderdag kan speelgoed ingeleverd worden tussen 9.30 uur en 15.30 uur uur en vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.



#Speelstoet locatie de Rijnbrink

Zeelandsingel 40 Arnhem

tel: 06 20375798

* Zouden de mensen die speelgoed komen brengen bij de Rijnbrink aub de linker ingang willen gebruiken en de pijlen die zijn opgehangen volgen.

Maandag t/m donderdag kan speelgoed ingeleverd worden tussen 9.30 uur en 15.30 uur uur en vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.



#Speelstoet locatie Duynhuis

Van der Duyn v Maasdamstraat 63 Dieren

Maandag, woensdag en donderdag kan speelgoed ingeleverd worden tussen 9.30 uur en 15.30 uur uur.

Speelgoed dat niet gebruikt kan worden voor de speelgoedbank, wordt ingezet voor andere goede doelen of gerecycled.

Mocht u nog vragen hebben? Reageren kan hieronder!