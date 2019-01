Hoogbouw moet hippe stationsomgeving Nijmegen van verre zichtbaar maken

De gemeente ziet het stationsgebied als dé entree van de stad voor de reiziger die met het openbaar vervoer komt. En die entree mist nu allure, is de algemene visie. Zet het station van Nijmegen naast dat van Gelderse hoofdstad Arnhem en het oogt schaamtevol gedateerd.

Cosmetische ingrepen helpen niet

Dat moet anders, vinden ze in Nijmegen. De komen jaren werkt de gemeente samen met ProRail, NS, het Rijk en de provincie aan de verbouwingsplannen. 'Over tien jaar herken je het hier niet meer terug', verzekerde wethouder Tiemens eerder.

Nu oogt het vooral troosteloos. De fietsenstalling onder het Stationsplein is illustratief voor de huidige situatie. De stalling heeft last van lekkages sinds de oplevering in 1997. In de afgelopen jaren is met cosmetische ingrepen geprobeerd het Stationsplein op te waarderen. 'Helaas zonder voldoende resultaat', schrijft het college aan de raad.

Ruimte

Uit cijfers van de NS blijkt dat Nijmegen met een kleine 45.000 in- en uitstappers per dag in de top staat van de stations buiten de Randstad. In een brief aan de raad zet het college nu de plannen uiteen voor de omgeving van dat belangrijke knooppunt.

Vrijwel alles gaat op de schop. Daar is ook ruimte voor. Het eerder tot lelijkste gebouw van Nijmegen gebombardeerde pand Metterswane, pal tegenover het station, gaat bijvoorbeeld tegen de vlakte. De gemeente overlegt ook met de politie over de locatie van het hoofdbureau aan de Stieltjesstraat. De politie heeft eerder aangegeven daar te vertrekken.

