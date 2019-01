Mogelijk aangifte provincie na lek over Roemer

De fractievoorzitters in Provinciale Staten gaan woensdag in gesprek over een mogelijk lek in Provinciale Staten. De Gelderlander meldde dinsdag dat Emile Roemer in de race was om de nieuwe commissaris van de Koning te worden.

Roemer legde het daarin af tegen John Berends. De kandidaatstelling voor de functie is vertrouwelijk en dus is lekken strafbaar. 'We gaan eerst kijken of we een feitenonderzoek moeten instellen, dat gaan we morgen voorstellen aan de fractievoorzitters', reageert voorzitter Kees van Baak van de vertrouwenscommissie. 'Het is nu nog te vroeg om te bepalen of we aangifte gaan doen.'

Diverse fractievoorzitters willen inhoudelijk nog niet reageren op de kandidatuur van Roemer. 'Als ik daarop reageer, ontken of bevestig ik het bericht en dat is strafbaar. In het algemeen: als iemand de regels overtreedt, dan horen daar consequenties bij', reageert Peter Kerris van de PvdA.