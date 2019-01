Wat wilt u weten over de Gelderse woningmarkt?

Niet alleen in de Randstad, ook in Gelderland heerst gekte op de woningmarkt. De prijzen voor koopwoningen blijven stijgen, terwijl het aanbod slinkt.

Daarom geeft Omroep Gelderland tijdens de Woondag antwoord op tal van vragen. Op gld.nl en de app, maar natuurlijk ook op radio en televisie. Genoeg verhalen over de woningmarkt, maar hoe zit het nu werkelijk? We scheppen in samenwerking met onder meer het Kadaster orde in de chaos.

Stuur uw vraag in

Zo brengen we cijfers over de Gelderse situatie en plaatsen we die in perspectief, zodat u meer te weten komt over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en per regio. Ook vertellen we persoonlijke verhalen, van bijvoorbeeld woningzoekenden en makelaars.

U kunt ook vragen insturen. Mail daarvoor naar woondag@gld.nl. Deskundigen zullen de vragen tijdens de Woondag beantwoorden.

Joske Meerdink

Ik ben verkocht

Dinsdag 29 januari zendt TV Gelderland ook de documentaire Ik ben verkocht uit. Hierin zoekt Joske Meerdink, communityredacteur van Omroep Gelderland, een antwoord op de vraag of jongeren nog wel kunnen wonen op het platteland.

Ook daar stijgen de prijzen. Daardoor lijkt het voor Meerdink onhaalbaar om een woning voor zichzelf te vinden in ‘haar’ buurtschap Woold, bij Winterswijk.

De documentaire Ik ben verkocht wordt dinsdag vanaf 17.20 uur uitgezonden op TV Gelderland en daarna ieder uur herhaald. Online (terug)kijken kan ook via Uitzending Gemist.