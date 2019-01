Niet elke carnavalskraker is vrolijk: het verhaal van Mientje uit 's-Heerenberg

Het nummer gaat over een man die zijn vrouw Mientje om toestemming vraagt om met carnaval drie dagen 'aan de boemel te gaan'. Maar Mientje zelf weet wel beter. 'Hij vroeg nooit om toestemming en ging het hele jaar door naar de kroeg.'

Mien Engelbarts is inmiddels de 70 gepasseerd, en haar man, troubadour Bernhard Engelbarts, overleed al in 1994. In het nummer wordt Mientje bezongen, maar ze kan zich er niet erg mee identificeren. 'Het klinkt vooral romantisch, dat je geliefde je toezingt, maar het leven met hem was niet altijd fijn.'

Mien Engelbarts over 'Mientje' (de tekst loopt door onder de video):

'Niet zo gelukkig'

Bernard werkte als leraar op een basisschool, Mientje denkt dat hij daar eigenlijk niet zo gelukkig mee was. 'Hij was zo veelzijdig; pottenbakker, kunstenaar, zanger. Ik denk dat hij niet blij was met sommige keuzes die hij had gemaakt.' Bernhard greep vaak naar de fles. Toch was hij wel haar grote liefde en ze kregen samen twee kinderen.

Weet je wel wie Mientje is? Dat ben ik.... Mien Engelbarts

Zelfs het carillon

Tijdens carnaval klinkt het nummer overal in 's-Heerenberg. 'Zelfs het carillon speelt het. Als kinderen het zingen, zeg ik: weet je wel wie Mientje is? Dat ben ik!'

Ondanks alles koestert Mientje mooie herinneringen aan haar man. Ze gaat nog regelmatig naar het monumentje dat voor hem is gemaakt in natuurgebied De Plantage. 'Dat was ons vrijplekje, niet meer en niet minder', vertelt Mien lachend.

