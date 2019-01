'Maakt u het licht aan in de kerk?' Stevenskerk voor drie ton opnieuw verlicht

De oude verlichting gaf de Stevenskerk niet de juiste sfeer. Paul Schreurs van de Stichting Stevenskerk: 'Misschien wel middeleeuws qua sfeer, maar toch ook droef en donker.'

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Gevaarlijk

Bovendien was de oude verlichting gevaarlijk. Schreurs: 'Als mensen op bezoek bij een concert waren dan struikelden ze soms over de grafstenen.'

Zelfs het beeld van de naamgever van de Stevenskerk Sint Stephanus, kwam er een beetje bekaaid vanaf. 'Stephanus stond zeer in het donker. En dat is natuurlijk een lichtend wezen als één van de apostelen. Die moet aangelicht worden.'

Van kerkdienst tot popconcert

De nieuwe ledverlichting is bovendien een stuk energiezuiniger dan de oude verlichting, ondanks het feit dat die ook al uit spaarlampen bestaat. En -niet onbelangrijk - de ledverlichting kan met behulp van dimmers precies in de juiste sfeer gebracht worden. In de Stevenskerk vinden immers allerlei activiteiten plaats: van kerkdiensten tot popconcerten tijdens de Vierdaagse.

De nieuwe verlichting kost ruim drie ton. Het grootste (280.000 euro) is al binnen via subsidies van provincie en gemeente, verschillende fondsen, de Stevensloop en reguliere bijdragen van Vrienden en Steveniers. De overige 35.000 euro moet nog bij elkaar gebracht worden via een crowdfundingscampagne. De tussenstand staat intussen al op 9000 euro.

Het 'oog van God' in je huis

Vanaf 10 euro kunnen mensen al meedoen. Wie meer betaalt, krijgt er iets voor terug zoals een rondleiding of een concert. En wie echt diep in de buidel wil tasten kan voor 175 euro een van de oude lampen kopen als 'heilige herinnering' voor thuis. Schreurs: 'Zoals één van de kopers al zei: ik heb het gevoel dat ik het oog van God in mijn kamer heb hangen en dat ik nu bijzonder geïnspireerd werk.'

Meer informatie over de crowdfundingscampagne vindt u hier