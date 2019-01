CDA Wijchen: zorgen om grootschalig industrieel zonnepark

Een grootschalig industrieel zonnepark. Moet dat wel? Dat vraagt het CDA in Wijchen zich af. De partij wijst op de onrust die is ontstaan in het dorp Hernen nadat de gemeente eind vorig jaar de aanvraag voor een omgevingsvergunning publiceerde.

Of dat moet of niet is aan het CDA en de andere partijen in de gemeenteraad van Wijchen, stelt het college in antwoord op vragen van de partij.

Groot zonnepark?

Of het groot wordt, is één van de vragen. Het college antwoordt dat er een vergunning is aangevraagd voor een zonnepark van 11 hectare met 51.500 zonnepanelen. Dat is ongeveer twee keer zo groot als het zonnepark dat de buren van de gemeente Beuningen bij Ewijk willen realiseren.

Waarom zijn de inwoners van Hernen hierover niet actief ingelicht door de gemeente, wil het CDA weten. Omdat het zonnepark een particulier initiatief is. Volgens het college is het aan de initiatiefnemer om de inwoners van Hernen in te lichten over de plannen voor de vijf voetbalvelden aan zonnepanelen.

Locatie van het zonnepark (beeld: Google Maps / Omroep Gelderland)

Is nog lang niet zover

'Wij zijn als bevoegd gezag wettelijk verplicht om op de gemeentepagina een kennisgeving van de aanvraag te publiceren', schrijft het college. Burgemeester en wethouders benadrukken dat het nog lang niet zover is dat er zonne-energie kan worden opgewekt in het buitengebied van Hernen. Daar is een omvangrijke procedure nodig.

De raad mag zich binnenkort al buigen over de komst van het zonnepark. De zorgen vanuit de omgeving worden meegenomen in de afwegingen, belooft het college. En dan is er nog de mogelijkheid om bezwaar te maken.

