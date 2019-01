Aaltense wielerploeg groeit op trainingskamp

'Voor ons is dit de ideale voorbereiding om een team te smeden', vertelt ploegleider Arjan Ribbers over het trainingskamp op vakantie De Twee Bruggen in het buitengebied van Winterswijk. 'Je kan allerlei oefeningen om straks in de wedstrijden het beste resultaat te boeken.' Hoewel er veel kilometers worden gemaakt op de fiets, genieten de renners ook van de contacten onderling. 'Het is vooral fietsen, maar daarbuiten doen we ook gezellige dingen', vertelt de jonge wielrenner Maarten Lubbers uit Winterswijk.



Vorig jaar won de ploeg het Nederlands kampioenschap bij clubteams. 'Dat was misschien wel het beste seizoen ooit voor ons', vertelt Ribbers, die dit jaar hoopt op individueel succes. 'Vorig jaar hebben we de clubcompetitie gewonnen zonder dat we een klassieker hebben gepakt. Dat is wel een van de doelen, meer individuele successen boeken met onze renners. Ze zijn er stuk voor stuk klaar voor om een klassieker te winnen.'