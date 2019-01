Teruglezen: Gelderland glibbert en glijdt naar huis

In het kort: De sneeuw zorgde voor een verkeersinfarct in Gelderland. Vooral bij Ede, Arnhem en Nijmegen moesten automobilisten rekening houden met ernstige vertraging. Op veel (snel)wegen werd langzaam gereden, maar daardoor waren er relatief weinig ongevallen. Reizigers in het openbaar vervoer moesten rekening houden met vertragingen door minder treinen en bussen.

19.41 - De problemen op de weg zijn (bijna) opgelost. De meesten van jullie zijn thuis, dus we sluiten het liveblog.

19.22 - Het het verkeer stond vanuit Arnhem binnendoor naar Oosterbeek ruim een uur volledig vast nadat een bedrijfswagen pech kreeg voor de verkeerslichten op de Utrechtseweg. Twee terreinwagens wisten hem van zijn plek te krijgen en hebben hem even verderop gezet. Mensen gingen uit de bus en zochten voorbij het pechgeval hulp bij automobilisten om verder te komen.

19.18 - Busreizigers moeten rond Arnhem en Nijmegen rekening houden met flinke vertragingen.

19.15 - De files nemen snel af, maar er staat nog steeds ruim 600 kilometer file. Vooral rond Arnhem is het nog druk.

18.59 - Sleetje rijden bij de witte villa in park Sonsbeek in Arnhem. Foto: Jula Tijink en Indie Gerressen.

18.43 - De bus tussen Wageningen en Arnhem zit tjokvol en stopt alleen om mensen uit de bus te laten. Foto: Persbureau Heitink.

18.38 - De files nemen snel af. Er staat nu nog 1296 kilometer file. Dat is nog steeds fors, maar het was een uur geleden nog 1000 kilometer meer.

18.33 - Het Velperbroekcircuit staat nog behoorlijk vast. Foto: Irene Gudde.

18.14 - Deze maaltijdbezorger komt niet vooruit in het heuvelachtige Arnhem.

18.06 - Vooral op de A50 tussen Eindhoven en Arnhem en de A28 is het nog huilen met de pet op. De file bij Ermelo kost automobilisten 3 uur extra reistijd tussen Utrecht en Zwolle.

18.03 - De platgereden sneeuw zorgt voor gladheid, deze vrachtwagen komt nauwelijks vooruit op de Rijnbrug bij Rhenen.

18.00 - Het valt verslaggever Maurits Straatman op dat opvallend veel mensen stoppen bij een tankstation in Arnhem om te plassen. Niet zo verwonderlijk, veel mensen melden op Radio Gelderland dat ze ruim een uur doen over een stukje dat normaal in een kwartier te rijden is. Ook iets opmerkelijks gezien? Bel dan naar 0800 - 3450345 en vertel je verhaal op Radio Gelderland.

17.55 - De files nemen langzaam af, en de verwachting is dat de sneeuw rond 21.00 uur over onze provincie is getrokken. Foto: Buienradar.nl.

17.51 - Linda van den Beld uit Huissen kon vanmiddag genieten van de sneeuw.

Foto: Linda van den Beld, Huissen

17.46 - De filemeter van de ANWB staat op 2303 kilometer file, 774 kilometer daarvan staat binnen Gelderland. Daarmee is het de drukste spits ooit.

17.29 De actuele snelheden op de Gelderse wegen worden live bijgehouden.

17.21 - Er wordt voorzichtig en langzaam gereden en het aantal verkeersongelukken valt mee. De politie in Velp heeft tijd voor een sneeuwballengevecht met leerlingen van het Titus Brandsma College.

17.04 - Schat, het wordt wat later... In de gebieden waar sneeuw valt, rij je nu gemiddeld 30 km per uur op de snelweg. Op de provinciale weg is dat 10 km per uur, zo meldt de ANWB.

16.59 - Sneeuwpret in Tiel

16.47 - Maar als je niet in de file staat is sneeuw ook wel erg leuk. Foto: Joyce Janssen, Gendt.

Sneeuwengelen maken. Foto: Joyce Janssen, Gendt

16.43 - Het is de op één na drukste avondspits ooit, meldt de ANWB.

16.38 - Deze kat is geen fan van dat koude, witte goedje op de grond.

Eerste keer sneeuw voor kat Mimi. Foto: Marieke Hoffmans

16.35 - Voor honden is het vooral genieten. Foto: Mrsk Vrbrggn uit Tiel.

Foto: Mrsk Vrbrggn uit Tiel

16.30 - De verkeerssituatie in Gelderland, rond 16.30 uur.

De verkeerssituatie op de Gelderse wegen om 16.30 uur. Foto: TomTom MyDrive

16.26 - Vervoerder Breng houdt zo veel mogelijk de gebruikelijke dienstregeling aan, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertraging.

16.23 - In het tunneltje op de Kallerbroekerweg in Barneveld is dinsdagmiddag wederom een vrachtwagen vast komen te zitten. De chauffeur had de besneeuwde hoogteborden gemist en reed zichzelf muurvast in het te lage tunneltje onder de a30.

Foto: Persbureau Heitink

16.20 - De verkeerssituatie op de Gelderse wegen om 16.15 uur. Foto: TomTom MyDrive

De verkeerssituatie op de Gelderse wegen om 16.15 uur. Foto: TomTom MyDrive

16.13 In Arnhem is lijn 7 ingekort in verband met de sneeuwval. De buslijn naar de Geitenkamp is traditiegetrouw één van de eerste buslijnen die bij sneeuwval of gladheid wordt geschrapt.

16.12 - De voormalige sociëteit en koffiehuis Bellevue in Tiel.

De voormalige sociëteit en koffiehuis Bellevue in Tiel. Foto: Omroep Gelderland

16.10 - Deze groentenboer in Ede houdt zijn waren binnen in verband met het koude weer.

Deze groentenboer in Ede houdt zijn producten binnen in verband met de kou. Foto: Omroep Gelderland

16.05 - Ook de wegen in Zutphen beginnen wit te kleuren. Kijk hieronder live mee.

16.00 - Het is oppassen geblazen in het zuiden van de provincie.

15.57 - We zijn live mee met één van de strooiwagens die de Gelderse wegen begaanbaar houdt. Deze strooiwagen rijdt door Arnhem, waar het verkeer al het nodige hinder ondervindt door de witte neerslag.

15.48 - Bekijk hier live de situatie op de N325 bij Arnhem

15.30 - Op de Valkseweg in Barneveld is een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte gewond.

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Roland Heitink

15.25 - De ANWB meldt vertragingen tot 50 minuten op de wegen rondom Arnhem

15.15 - De hondjes van Ageeth uit Tiel lijken toch wat minder enthousiast...

Foto: Ageeth van Geresteyn-Spitsbaard

15.14 - Meerdere wegen richting natuurgebied de Posbank zijn afgesloten wegens het winterweer

Foto: Heitink

15.10 - De hond van Mark uit Opheusden lijkt niet aangedaan door de eerste sneeuwval van het jaar