Liveblog: Gelderse wegen slibben dicht door sneeuwval

16.26 - Vervoerder Breng houdt zo veel mogelijk de gebruikelijke dienstregeling aan, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertraging.

16.23 - In het tunneltje op de Kallerbroekerweg in Barneveld is dinsdagmiddag wederom een vrachtwagen vast komen te zitten. De chauffeur had de besneeuwde hoogteborden gemist en reed zichzelf muurvast in het te lage tunneltje onder de a30.

Foto: Persbureau Heitink

16.20 - De verkeerssituatie op de Gelderse wegen om 16.15 uur. Foto: TomTom MyDrive

16.13 In Arnhem is lijn 7 ingekort in verband met de sneeuwval. De buslijn naar de Geitenkamp is traditiegetrouw één van de eerste buslijnen die bij sneeuwval of gladheid wordt geschrapt.

16.12 - De voormalige sociëteit en koffiehuis Bellevue in Tiel.

16.10 - Deze groentenboer in Ede houdt zijn waren binnen in verband met het koude weer.

16.05 - Ook de wegen in Zutphen beginnen wit te kleuren. Kijk hieronder live mee.

16.00 - Het is oppassen geblazen in het zuiden van de provincie.

15.57 - We zijn live mee met één van de strooiwagens die de Gelderse wegen begaanbaar houdt. Deze strooiwagen rijdt door Arnhem, waar het verkeer al het nodige hinder ondervindt door de witte neerslag.

15.48 - Bekijk hier live de situatie op de N325 bij Arnhem

15.30 - Op de Valkseweg in Barneveld is een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte gewond.

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Roland Heitink

15.25 - De ANWB meldt vertragingen tot 50 minuten op de wegen rondom Arnhem

15.15 - De hondjes van Ageeth uit Tiel lijken toch wat minder enthousiast...

Foto: Ageeth van Geresteyn-Spitsbaard

15.14 - Meerdere wegen richting natuurgebied de Posbank zijn afgesloten wegens het winterweer

Foto: Heitink

15.10 - De hond van Mark uit Opheusden lijkt niet aangedaan door de eerste sneeuwval van het jaar