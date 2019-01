Start bouw StadsHub Doetinchem vertraagd

'Het is gewoon een complex plan', vertelt mede-initiatiefnemer Jouke Lavalaye over de realisatie van het complex. Aanvankelijk wilden de bedenkers van het plan in 2019 de deuren openen, maar dat lukt niet. 'Er moet van de grond af aan iets worden opgebouwd en dat vraagt de nodige organisatie- en denkkracht', aldus Lavalaye, die aangeeft dat momenteel gezocht wordt naar investeerders. 'Geld is gewoon het belangrijkste op dit moment, maar we hopen in 2019 alsnog te kunnen beginnen met de realisatie.' De bouw van de StadsHub zal vervolgens een jaar in beslag nemen.



Lavalaye blijft overtuigd van de meerwaarde van het complex voor de regio. 'De vraag naar goede woningen voor jongeren is in de regio namelijk heel groot', aldus de mede-initiatiefnemer. 'En wat het plan uniek maakt is dat je jongeren van buiten de regio bij elkaar zet. Met gelijkgestemden op een locatie waar je ook leuke dingen kan doen.'