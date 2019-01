Volop ijspret op de schaatsbaan in Doetinchem

De opening van de ijsbaan op Sportpark Zuid in Doetinchem is met gejuich ontvangen. IJsvereniging IJD’96 verwacht tot in ieder geval donderdag dagelijks vijfhonderd bezoekers te verwelkomen.

'Nog niemand had een streepje op het ijs gezet, dus ik was de eerste', vertelt Sabine Iding over haar eerste meters op de schaatsbaan. 'Dat is wel gaaf op je eigen thuisbaan waar je iedere week skeelert, nu kan je gewoon lekker schaatsen.'

Door een trucje kon de ijsbaan op Sportpark Zuid met en ijslaag van vier centimeter dinsdag al open. 'We laten het water onder het ijs weglopen en zagen de binnenkant van de baan door, zodat het ijs op het asfalt zakt', zo legt bestuurslid Gerard Bovenmars van IJD’96 uit. 'Na een paar uurtjes vorst is het vastgevroren en kunnen we schaatsen.'



Gerard van Londen was een van de schaatsers die genoot van het natuurijs. 'Je kunt wel naar de schaatsbaan in Nijmegen of waar ook, maar dit is anders. Dit is het ideale', vertelt de liefhebber. De ijsvereniging verwacht in ieder geval tot donderdag open te kunnen blijven. 'Als er natuurijs ligt kom ik weer terug op schaatsen', zegt Sabine enthousiast. 'En anders vanaf april weer op de wielen.'