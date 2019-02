Voetbal is Oorlog

Achilles ‘29 uit Groesbeek is al jaren een topclub in het amateurvoetbal. De laatste jaren overtreffen ze zelfs De Treffers, hun grotere broer en concurrent in het bouwvakkersdorp. Wanneer de club in 2014 via een pilotproject kan promoveren naar het betaalde voetbal, neemt het de uitdaging aan. Volgens de vijf rivaliserende clubs in het dorp is dat te hoog gegrepen. Achilles trekt immers te weinig publiek en heeft al forse schulden.

Desondanks trekt de club, onder aanvoering van de ambitieuze familie Derks ten strijde. Ze gaan hun Achilles, al bijna honderd jaar spelend op hun landerijen, nu definitief op de kaart zetten. Met het gevaar dat hun ambitie de club naar de ondergang kan leiden. Maar dat risico nemen ze. En dat wordt in Groesbeek met argusogen gevolgd. Achilles krijgt te maken met kinnesinne in het dorp, met de regionale pers en, last but not least, de KNVB. Een strijd van David tegen Goliath. De emoties lopen hoog op. Hoe kunnen ze dit overleven?