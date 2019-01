Onderzoek naar spelletje dat je herinnert aan je medicijnen

De app bevat bekende spellen zoals kruiswoordpuzzel, woordzoeker, tangram en sudoku. De hoop is dat de herinnering tijdens het spelen de trouwe inname van medicatie vergroot.

Bij veel chronische aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, zit je voor lange tijd vast aan medicijnen. Die medicatie goed en op tijd innemen is belangrijk voor het slagen van een behandeling.

Per ongeluk of bewust

Dat is meteen ook één van de grootste uitdagingen. 'Slechts 1 op de 6 mensen houdt zich precies aan het medicatievoorschrift en 1 op de 3 mensen is redelijk therapietrouw', zegt dr. Bart van den Bemt van de Sint Maartenskliniek. 'De andere helft is dus minder zorgvuldig met het medicijngebruik; deels per ongeluk en deels bewust.'

Om mensen met reuma nog beter te kunnen ondersteunen bij het juiste gebruik van hun medicatie ging het gespecialiseerde ziekenhuis bij Nijmegen met partners op zoek naar een innovatieve oplossing.

Uitbreiding naar andere chronische aandoeningen

Vanaf 1 februari onderzoekt de Sint Maartenskliniek of deze oplossing - de puzzel-app - ook echt helpt om mensen hun medicijnen op tijd te laten innemen. De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting in 2020 gepresenteerd. Als die resultaten positief zijn, is het de bedoeling de app ook bij andere chronische aandoeningen in te zetten.

De deelnemers worden in twee groepen verdeeld: een groep met de puzzel-app en een controlegroep. Voor alle deelnemers geldt dat gemeten wordt hoe trouw ze de medicatie innemen.

Serieus probleem

'Een puzzel-app, dat klinkt natuurlijk leuk', zegt Van den Bemt. 'Therapieontrouw is echter een heel serieus probleem. De gevolgen van het niet of niet goed innemen van medicijnen kunnen aanzienlijk zijn.

Bij reumapatiënten betekent het: meer schade aan de gewrichten en meer klachten. Ook kunnen er meer bijwerkingen, ontwenningsverschijnselen of zelfs resistentie optreden. Met de puzzel-app hopen we op speelse wijze een gedragsverandering in gang te zetten bij mensen.'