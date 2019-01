Opening Harselaartunnel in Barneveld uitgesteld wegens winterweer

De afronding van de Harselaartunnel in Barneveld is gestaakt vanwege sneeuw en vorst. Begin februari zou de tunnel eigenlijk opengaan. Volgens de gemeente Barneveld wordt nu een nieuwe streefdatum bepaald aan de hand van de weersontwikkelingen.

'Helaas... het winterweer (vooral de vorst) gooit de planning voor de afronding van de Harselaartunnel in de war', luidt het bericht op de Facebookpagina van de gemeente Barneveld. De aannemer heeft getest of het mogelijk is om alsnog asfalt aan te brengen, maar de kwaliteit was niet voldoende om door te gaan.

Het plan om de tunnel met de ruwe onderlaag open te stellen, gaat ook niet door. Die zou volgens wethouder Hans van Daalen dan door het verkeer weer kapot kunnen gaan, wat voor extra kosten zorgt.

Drie weken na de vorst

'We hadden - niet voor de schaatsliefhebbers, maar wel voor de opening van de tunnel - gehoopt dat de vorst nog even was weggebleven tot de Harselaartunnel kon worden geopend, maar dat is niet zo en dus hebben we moeten besluiten de opening nog even uit te stellen', besluit de wethouder in het Facebookbericht.

De gemeente kan nog niet zeggen wanneer de tunnel opent; dat is afhankelijk van het weer. Pas nadat de vorst uit de grond is, kan er verder gewerkt worden. Dan heeft de aannemer nog zo'n drie weken nodig om de klus te klaren.