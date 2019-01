Op zoek naar de nabestaanden van eigenaresse poëziealbum

We hebben jullie hulp nodig! Wie zoekt er mee met ons?

Lokaal erfgoed is overal en ligt soms letterlijk voor het oprapen...

Via via kwam bij Erfgoedcentrum Rozet dit ‘poesiealbum’ terecht: enkele jaren geleden op straat gevonden. We zijn op zoek naar de nabestaanden, zodat we het terug kunnen geven.

Op de eerste bladzijde is te lezen:

Arnhem 6 mei 1934

“Dit album behoort aan mij.

Zoolang ik hoop te leven.

Joke is mijn naam.

Reeds bij de doop gegeven.

V. Veen dat is mijn van

Al, naar mijn vaders stam.

En Arnhem is de plaats.

Waar ik ten wereld kwam.”

Enig onderzoek vanuit het Erfgoedcentrum laat zien dat aan de Sweerts de Landasstraat 1, tussen 1940 en 1954, ‘levensmiddelenzaak Hupkes’ was gevestigd met filiaalhouder J. van Veen. De vader van Joke misschien?

Wie weet meer of kan helpen de nabestaanden te achterhalen? We zouden het leuk vinden als jullie dit bericht willen delen, zodat we zo snel mogelijk in contact komen met familieleden!

Wie kan Rozet helpen aan informatie over nabestaanden van Johanna (Joke) van Veen?