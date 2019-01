Koralen van Burgers’ Zoo verhuizen naar Engeland

Burgers’ Ocean is een tropisch koraalrifaquarium van acht miljoen liter water. Een zeer belangrijk onderdeel van het Arnhemse aquarium is het levende koraalrif in een bassin van 750.000 liter water. Dit Arnhemse levende koraalrif is het grootste van alle publieksaquaria in Europa. Wereldwijd bestaat er slechts één levend koraalrif in aquaria dat groter is (Townsville, Australië).



London Aquarium richt een speciaal reservoir in voor de opbouw van een levend koraalrif. Het Londense koraalrif wordt dankzij het transport van woensdag opgebouwd met 170 steenkoralen en 90 zachte koralen die in Arnhem gekweekt zijn. Ook Chester Zoo ontvangt uit dit transport naar Engeland nog circa 10 koralen en 10 zeeanemonen van Burgers’ Zoo.



Meer dan negentig procent van de koralen zijn geoogst van het levende koraalrif voor de schermen van Burgers’ Ocean. De overige tien procent zijn achter de schermen van de Ocean gekweekt. Bioloog Max Janse: 'We zijn heel trots dat ons koraalrif zo hard groeit, dat we genoodzaakt zijn om met enige regelmaat koralen ‘te snoeien’. Als koralen te dicht tegen elkaar aan groeien gaan ze ‘ruziën’ en elkaar negatief beïnvloeden. Bovendien is het voor de toekomst een heel belangrijke ontwikkeling dat we dankzij onze eigen succesvolle kweek diverse Europese collega-aquaria koraalkolonies kunnen schenken.'