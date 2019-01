Lingewaard wil van inwoners weten: wel of geen hondenbelasting?

Die huishoudens zijn onderverdeeld in een deel dat zelf een hond heeft, een deel dat geen hond heeft en een deel dat vlak bij een hondenuitlaatstrook woont.

Grote verschillen

De Lingewaarders krijgen niet alleen vragen over de hondenbelasting, maar ook over overlast door honden, de voorzieningen voor honden en de vraag hoe het hondenbeleid er in de toekomst uit moet komen te zien.

Gemiddeld betaalt een hondenbezitter ongeveer 40 euro belasting per hond. Maar de verschillen zijn groot. In Lingewaard kost een hond nu nog 56 euro per jaar. Nijmegen spant de kroon met meer dan 100 euro per jaar. In bijvoorbeeld Arnhem en Berg en Dal betaalt een hondenbezitter helemaal niets.

Melkkoe

Steeds meer gemeente schaffen de hondenbelasting af. De hond mag geen melkkoe van de gemeente zijn, zo is het idee. Een meerderheid van de raad in Lingewaard is voor de afschaffing van de hondenbelasting, maar stelde vorig jaar dat het college zijn huiswerk niet goed had gedaan.

Belangrijk argument daarin was dat de mening van de burger niet was gevraagd. Dat gebeurt nu alsnog door het houden van de enquête. De kosten van 7000 euro worden betaald uit de opbrengsten van de hondenbelasting.