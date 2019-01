Poëziealbum duikt na 85 jaar op, wie zijn de nabestaanden van Joke?

Rozet erfgoedcentrum in Arnhem kreeg een poëziealbum in handen, met daarin versjes geschreven in de mooiste handschriften, uit de jaren 30. De vinder had al wat onderzoek gedaan, de medewerkers van Rozet zochten verder en ontdekten wie hoogstwaarschijnlijk de eigenaresse is. Via een oproep op Facebook kwam Rozet erachter dat Johanna van Veen (bijnaam Jopie) tien jaar geleden is overleden. De zoektocht naar de nabestaanden heeft nog niets opgeleverd.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Versjes in het album al die tijd niet veranderd

Rozet erfgoedcentrum helpt mensen met hun speurtocht naar mensen en gebouwen. Nu hebben de medewerkers zich gestort op dit tastbare stuk, vol nostalgie. Medewerkers herkennen de versjes van 85 jaar geleden uit hun eigen poëziealbum. 'Wat dat betreft is er weinig veranderd.'

Ze vonden uit dat Johanna van Veen, roepnaam Jopie of Joke op de Sweerts de Landastraat 1 in Arnhem woonde. Daar zat tussen 1940 en 1954 ook een levensmiddelenzaak Hupkes, met filiaalhouder Van Veen, waarschijnlijk de zaak van haar vader. Via de oproep op Facebook kwam een reactie binnen met de overlijdensadvertentie van Johanna van Veen. Daarin staat het adres Oremusplein in Arnhem. Dat is ook de plek waar het album is gevonden.

Op zoek naar het laatste puzzelstukje

De medewerkers van Rozet zijn inmiddels zo dicht bij de uitkomst dat ze hopen het laatste puzzelstukje ook te vinden. Gelderland Helpt helpt daarbij. Weet je meer over het album en over de nabestaanden van Johanna van Veen, laat dan een reactie achter op de site van Gelderland Helpt.