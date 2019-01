Honden ruimen plastic op: 'Ze vinden het leuk en zo doen we iets goeds'

Hond blij, baasje blij, iedereen blij. Dat is de gedachte achter de training die hondencoach Areen Eeuwes sinds kort geeft. Ze leert honden plastic afval te verzamelen zodat ze de omgeving een beetje schoner maken. Inmiddels zijn er in de omgeving van Oosterbeek al meerdere honden die op commando troep opruimen, en daar komen er alleen maar meer bij.

Hondentrainster Eeuwes kwam op het idee toen ze hoorde van het initiatief Enjoy Cleaning Up. Dat ontstond in het westen van het land nadat een hondenbezitter zijn hond had geleerd het strand op te ruimen. 'Dat moet bij ons ook kunnen', vond Eeuwes. En hoewel het natuurlijk gaat om een schonere leefomgeving, is dat niet het enige. 'Honden vinden het zelf ook vooral heel leuk. En tegelijkertijd doen we iets goeds voor de gemeenschap.' Daarbij versterkt dit volgens Eeuwes ook de band tussen baasje en hond. 'Samen wandelen en op deze manier afval laten apporteren is echt goed voor die band.'

Niet moeilijk

Volgens haar is het niet zo moeilijk om het aan te leren bij een hond. 'Maar de aanpak verschilt wel per ras. En een hond moet enthousiast en lichamelijk fit zijn en moet natuurlijk samen willen werken.' Als proef traint ze nu met baasjes en honden in de omgeving van Oosterbeek. De training, waarbij baasjes en hun honden in drie sessie de basistechnieken leren, is gratis. Eeuwes doe het belangeloos en 'voor een betere wereld'.