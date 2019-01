Waarom veroorzaken een paar sneeuwvlokjes toch altijd zoveel treinproblemen?

Hoewel het treinverkeer in landen als Oostenrijk of Zwitserland ook ontregeld raakt door extreme weersomstandigheden, is er in dat deel van Europa wel meer voor nodig om de dienstregeling aan te passen. 'Het weer is daar doorgaans een stuk extremer, maar het treinsysteem is er ook veel beter op aangepast. De voornaamste problemen bij dit soort weer komen voor bij de wissels. Brokken ijs vallen bijvoorbeeld van de trein op deze wissels en dan ontstaat er al snel een storing', vertelt woordvoerder Aldert Baas van ProRail.

Wanneer een spoor minder wissels heeft, dan is zo'n traject een stuk minder storingsgevoelig. 'Dan kun je echter wel minder makkelijk van punt A naar punt B rijden. Willen we dat aanpassen, dan hebben we het over een investering van miljarden en dat is in Nederland gewoon niet nodig. We zijn wel met plannen bezig om met minder wissels te werken, bijvoorbeeld op het traject tussen Nijmegen en Schiphol', legt Baas uit.

Nederlandse treinen gemiddeld vaker op tijd

De weersomstandigheden zijn volgens hem niet extreem genoeg om ook daadwerkelijk het hele treinsysteem om te gooien. ProRail werkt daarentegen wel nauw samen met de NS om het openbaar vervoer voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. 'Het is altijd lastig om te voorspellen hoe we onze plannen daarop moeten aanpassen', zegt de woordvoerder.

Uitzonderlijke droogte in de zomer brengt ook meer complicaties met zich mee en extremer weer in de vorm van regen en storm bezorgt de onderhoudsteams van de spoorwegbedrijven ook extra werk. Ondanks de onregelmatigheden in het treinverkeer bij sneeuw, storm of droogte, komen Nederlandse treinen gemiddeld vaker op tijd dan in andere Europese landen. Dat blijkt uit een internationale vergelijking die NS en ProRail op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lieten uitvoeren.

Volgens Baas komt dat omdat er altijd wordt gekeken hoe er toch zoveel mogelijk mensen op tijd vervoerd kunnen worden. Dat kan soms betekenen dat er minder treinen rijden.

Vanaf woensdag normale dienstregeling

'We houden constant de weersituatie in de gaten. Als er een plotselinge shift in het weer is, dan rijden we mogelijk met een aangepaste dienstregeling om meer ruimte te creëren. Als treinen om het halfuur in plaats van om het kwartier rijden, hebben wij meer tijd om mogelijke problemen op te lossen zonder dat er extra vertraging ontstaat', vertelt woordvoerster Anita Middelkoop van de NS.

Of het Nederlandse openbaar vervoer de punctualiteit kan bewaken ten tijde van een veranderend klimaat, dat moet nog blijken. Volgens woordvoerder Baas van ProRail rijden de treinen vanaf woensdag (als het goed is) in ieder geval weer zoals vanouds.