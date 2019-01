Verdachte transgendermoord met geweld afgevoerd uit rechtszaal

De 29-jarige Edenaar die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van transgenderprostituee Bianca, is dinsdag met geweld afgevoerd uit de rechtszaal in Arnhem. Dat gebeurde nadat de rechtbank in een tussentijdse zitting had bepaald dat de man in voorarrest blijft.

De Edenaar ontkent dat hij Bianca heeft gedood. Volgens de man zijn hij en het slachtoffer overvallen door drie mannen. Toen de rechtbank na beraad had beslist dat de verdachte voorlopig in de cel moet blijven, beklaagde de man zich op steeds hogere toon over het onrecht dat hem zou worden aangedaan.

'Ik kan niet meer ademen'

'Ik heb diegene niet aangeraakt', schreeuwde de Edenaar door de zaal, nadat hij was opgestaan. 'Ik kan niet meer ademen, ik ben levend begraven.'

Ook zijn familie op de publieke tribune protesteerde op luide toon tegen het besluit van de rechter. Uiteindelijk werd hij door drie man parketpolitie op tafel gelegd, in de boeien geslagen en afgevoerd.

Dood gevonden in huis

De 32-jarige transgender Bianca werd eind september vorig jaar dood gevonden in een huis aan de Van Oldenbarneveldtstraat in Arnhem. Ze was met een zwaar voorwerp meerdere keren op het hoofd geslagen. Later bleek dat de prostituee ook een levensgevaarlijke hoeveelheid drugs in haar bloed had.

De Venezolaanse was nog maar net aangekomen in Nederland. De verdachte was mogelijk haar eerste klant.

De rechtszaak tegen de 29-jarige Edenaar wordt op 9 april inhoudelijk behandeld.

