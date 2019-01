De teller van de Blue Monday Run staat op ruim 1500 euro

Depressie. Je zult het maar hebben of iemand in je omgeving die eraan lijdt. Een onzichtbare ziekte die slopend is, voor betrokkene en zijn of haar omgeving. Op de derde maandag van 2019, de zogenoemde meest deprimerende dag van het jaar, ook wel bekend als de Blue Monday, werd in Wezep de Blue Monday Run gehouden, een sponsorrun bestaande uit drie lussen die in totaal een ronde van circa 10 km maakt. De run heeft inmiddels ruim 1500 euro opgebracht.

Zo'n 45 lopers vertrokken vanuit De Huiskamer in Wezep voor hun ronde. Het opgebrachte geld gaat dit jaar naar de lancering van een app ter ondersteuning van de omgeving van iemand met depressie, de zogenaamde ABI app. Deze app zit vol met tips en informatie voor het bespreekbaar maken van depressie. Iets wat door de omgeving vaak als belastend wordt ervaren.

Iemand met depressie moeilijk te bereiken

Bertine Engelsman: ‘In mijn werk als Bedrijfsmaatschappelijk Werker spreek ik bijna dagelijks mensen die hiermee te maken hebben. De ondersteuningsapp die door Mind ontwikkeld is, kan hierbij een mooie steun bieden om in gesprek te raken. Omdat iemand met een depressie moeilijk te bereiken is, zich afsluit en terugtrekt.’

Rennen vermindert klachten

‘Verschillende onderzoeken hebben bewezen dat rennen (en bewegen in het algemeen) absoluut depressieve klachten kan verminderen. Er is niet voor niets een speciale therapievorm hiervoor: ‘running therapy’ of ‘wandeltherapie’. Ook organiseerden we de run natuurlijk om aandacht te vragen voor de verschrikkelijke ziekte depressie en om geld op te halen voor een initiatief dat het leven met een depressie een beetje makkelijker maakt', vervolgt Bertine.

Tips over depressie

ABI is een app speciaal gemaakt voor de omgeving van iemand met een depressie. De app zit vol met tips en informatie om depressie bespreekbaar te maken en om ervoor te zorgen dat iemand met een depressie zich gehoord en gezien voelt. Ook kan je zelf tips toevoegen en meldingen instellen. Naast de app is er ook een kaartenset met op elke kaart een tip en op de achterkant de mogelijkheid om op te schrijven hoe het uitvoeren van de tip is gegaan.