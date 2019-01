Grond Vink in tuinen en kruipruimtes woonwijk Enka in Ede niet vervuild

De veelbesproken partij grond van afvalverwerker Vink die in tuinen en kruipruimtes in de Edese wijk Enka is gebruikt, is niet vervuild. Dat concludeert de gemeente Ede in een brief aan de bewoners.

Een geruststellende boodschap voor de bewoners van 48 woningen in Enka. Zij zaten afgelopen maand in spanning of het zand dat is gebruikt in hun tuinen en kruipruimtes vervuild was.

In november vorig jaar bracht Zembla het nieuws dat er een partij vervuilde grond van 10.000 ton is gestort in nieuwbouwwijken. Het onderzoeksprogramma baseerde zich op een diepgaand onderzoek van de Gelderse Omgevingsdiensten die een uitgebreide inspectie hadden uitgevoerd bij afvalverwerkingsbedrijf Vink uit Barneveld.

Onderzoek naar vervuiling nog niet klaar

In Ede was 50 kuub zand van de totale partij gebruikt. Zo'n vier vrachtwagens vol. Vink heeft altijd ontkend dat de partij grond die zij voor woonwijken hebben geleverd vervuild is. Het bedrijf liet de grond in Barneveld onlangs zelf onderzoeken door onderzoeksbureau Tauw. Uit dit onderzoek bleek ook dat de grond niet vervuild is.

In de gemeente Barneveld is de grootste partij zand terechtgekomen: ruim 9000 ton. De gemeente Barneveld en inwoners van Barneveld doen allebei nog onderzoek naar de vervuiling in die gemeente.

Inmiddels is bekend dat de partij grond in twaalf gemeenten terecht is gekomen. Eerder bleek uit onderzoek door de Gelderse Omgevingsdiensten en de GGD Gelderland-Midden dat de partij grond niet in woonwijken gebruikt had mogen worden. Volgens de instanties is er echter geen gevaar voor de volksgezondheid.

