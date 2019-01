Gemakkelijk bezwaar maken tegen Lelystad Airport

Er is al veel over gesproken, maar nu kan er ook officieel een zienswijze ingediend worden over het Luchthavenbesluit van Lelystad Airport. Dit kan nog tot en met 21 februari, terwijl de informatieavonden over dit onderwerp pas medio februari plaatsvinden.

De stichting Red de Veluwe heeft kritiek op die timing. 'Het is raar dat we moeten reageren op het luchthavenbesluit, terwijl het nog helemaal niet zeker is dat Lelystad Airport doorgaat', aldus de stichting op haar website.

De Europese Unie heeft nog geen akkoord gegeven.

De stichting is tegen de laagvliegroutes over de Veluwe. Deze treffen ook de gemeente Rheden, volgens de stichting kunnen inwoners te maken krijgen met geluidshinder en uitstoot. Omdat het opstellen in indienen van een zienswijze best ingewikkeld is hebben actiegroepen het initiatief genomen om een website te lanceren waar dit gemakkelijker kan door middel van voorbeeldteksten en een uitleg. Het adres van deze website is: www.zienswijzelelystadairport.nl.