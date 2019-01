Proef medicijnresten uit afvalwater bij ziekenhuis van start

De gele container van Nijhuis Industries is aangesloten op het riool. Binnenin ondergaat het rioolwater een behandeling met ozon en UV voordat het naar de waterzuivering gaat. In de container is het een wirwar van buizen, leidingen en vaten. Op verschillende schermpjes komen getallen te voorschijn. Voor een leek onbegrijpelijk, maar voor Nadine Boelee van Nijhuis is het géén geheimtaal. Ze werkt mee aan het onderzoek en neemt ongeveer twee keer per week monsters van het afvalwater. Verder gaat het testproces vrijwel helemaal automatisch.

Foto: Omroep Gelderland

Stinkend testmateriaal

De container telt twee ruimtes. Dat is ook wel fijn, want het rioolwater dat binnenkomt stinkt behoorlijk. 'Ja het is maar een klein stapje van de wc hier naar toe,' zegt Nadine lachend. Gelukkig ruikt de andere ruimte een stuk 'frisser'. Over de eerste tests kan ze nog niks zeggen: 'We zijn tot nu toe nog vooral druk geweest met het goed afstellen van alle apparatuur. Het echte testen gaat nu pas beginnen.'

Geschikte locatie

Het ziekenhuis werkt graag mee aan de proef. 'We gebruiken hier natuurlijk heel veel medicijnen. Veel patiënten slikken zelfs tien tot twintig tabletten per dag, dus het is een zeer geschikte locatie om het rioolwater hier te gebruiken voor de test', zegt ziekenhuisapotheker Arjan Bulsink. Het ziekenhuis hoopt dat er een oplossing komt voor de grote hoeveelheid medicijnresten in het water. 'Omdat we steeds ouder worden en ouderdom met gebreken komt, gebruiken we steeds meer medicijnen en ja, die spoelen we na ons toiletbezoek allemaal in het riool.'

Foto: Omroep Gelderland

Eigen verantwoordelijkheid

Maar wat ook belangrijk is, iedereen thuis kan zelf ook meehelpen om het probleem te verminderen: 'Door ongebruikte medicijnen niet door de wc te spoelen, maar gewoon terug te brengen naar de apotheek', aldus Bulsink.

De gele container verhuist in het najaar van 2019 naar de rioolwaterzuivering in Winterswijk. De uitslagen van de proef worden gebruikt bij het maken van Europese wetgeving over waterkwaliteit die vanaf 2027 wordt ingevoerd.

