De Gier wil podium als opstapje gebruiken

'Ik ben gewoon vol gas eroverheen geklapt en heb een gecontroleerde sprint gereden', zegt De Gier van beloftenteam Bouwpartners over zijn laatste ronde in de marathon op natuurijs. Ondanks een koppositie in de laatste bocht, is hij tevreden met zijn uiteindelijke derde plek. 'Ik rekende me ook nog niet rijk. Je sprint volle bak en je hoopt erop, maar de andere jongens kwamen er met iets meer snelheid overheen. Gelukkig kon ik nog wel het podium bestijgen.' Zo stond De Gier als beloftenrijder opeens op het podium. Ondanks de afwezigheid van enkele toppers is de schaatser blij met de prestatie en de bijbehorende aandacht. 'Dat zie je wel terug in de nieuwsberichten, dat de verrassende B-rijder even derde wordt. Dat is natuurlijk hartstikke mooi.'



Inmiddels is De Gier onderweg naar de Weissensee waar een aantal wedstrijden wacht. Hij hoopt in Oostenrijk op transfernieuws en wil de stap naar een A-ploeg maken. 'Er zijn al speculaties gaande en op de Weissensee worden altijd gesprekken gevoerd', weet de Laag-Keppelaar. 'De carrousel van de transfers komt op gang en ik heb ook nog een paar gesprekjes staan. Er is nog niks zeker en ik zie wel, maar ik heb zeker de ambitie en intentie om volgend jaar met een A-nummer mijn koersen te rijden.'