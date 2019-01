'Jihadrapper' uit Arnhem is Nederlanderschap kwijt

Volgens de woordvoerder zijn er twee argumenten waarom staatssecretaris Harbers de 24-jarige B. het Nederlanderschap heeft ontnomen: 'In het belang van de nationale veiligheid en omdat hij een dubbele nationaliteit had. Anders was hij stateloos geweest.'

B. was rapper, maar ging in november 2013 vanuit Arnhem naar Syrië. Sinds het jaar erop staat hij op de nationale terrorismelijst. In 2017 werd hij bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel vanwege deelname aan een terroristische organisatie. Er waren berichten dat hij was omgekomen, maar hij bleek toch nog te leven en in Syrië te verblijven.

Zie ook: